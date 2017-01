Kultur Waidhaus

03.01.2017

38

0 03.01.201738

In einem kräftigen Arrangement startet das "Große Vereinsorchester" sein Neujahrskonzert mit dem Titel "Die Sonne geht auf". Später tritt eine Nachwuchsdirigentin auf die große Bühne.

Seemannsgesang zu hören

Es ist wunderschön, wenn man vor vollem Hause spielen darf. Musikverein-Vorsitzender Manfred Eberlein

Da Musikverein-Vorsitzender Manfred Eberlein wieder selbst im 70-köpfigen Ensemble mitwirkte, übernahm Stellvertreter Josef Schmucker die Begrüßung und reichte im Anschluss das Mikrofon an Moderator Thomas Bärthlein weiter. Verzaubernde Klarinettenspiele und viel Percussion machten danach aus den "80 Tagen um die Welt" ein lebendiges Abenteuer, bei dem selbst Indianerrufe nicht fehlten.Musikalischer Leiter Hermann Mack dirigierte den Großteil des Abends. Bei den "Schmelzenden Riesen" übernahm Conny Kraus die Stabführung. Die Nachwuchsdirigentin hatte mit dem Ensemble hierfür eine ganz neue Ausrichtung einstudiert, die überwiegend symphonische Züge trug.Im Anschluss lieferten die Instrumentalisten eine grandiose Höchstleistung, um das vom Komponisten vorgesehene Durcheinander des Stücks "Oregon" so weit wie möglich für das Publikum schmackhaft zu halten. Ganz anders dagegen lief das Medley aus dem Musical "Evita" ab, als das Orchester bewies, wie viel breiter und tiefer so ein riesiges Ensemble wegen seiner Instrumentenvielfalt und Besetzungsstärke in allen Registern gehen kann.Und noch vor der Pause nach 75 Minuten Höchstgenuss kam der Knaller. Der "Colonel Bogey Marsch" geriet alleine schon wegen der munter pfeifenden Musiker, echtem Seemannsgesang und einem immer wieder schmunzelnden Publikum zur Schau. Um Essen und Getränke kümmerte sich zwischen den beiden Akten ein großes Team des Vorstands.Dann ging es für alle Zuhörer wieder zurück in die Schulturnhalle. Was es ausmacht, wenn "alte Hasen" wie Richard Wolf, Karl Landgraf oder Ludwig Greß junior gut verteilt im Ensemble verstreut platziert sind, zeigte sich immer wieder. Die älteren und erfahrenen Musikanten gaben dem Nachwuchs Halt und Orientierung als markante Ruhepole. Zur Sprache kam durch den Moderator auch das seit 1986 anhaltende Wirken von Mack.Im zweiten Teil ließen sich Ausschnitte aus dem Musical "König der Löwen" und aus dem Film "Tokyo Adventure" genießen. Das Werk "Auf einem persischen Markt" brachte umfangreiche Eindrücke der musikalischen Art mit sich, während die Schiwago-Melodie als rhythmisches Gefühlskarussell aufhorchen ließ. Der Schlusstitel war bestens gewählt, denn Gäste und Mitwirkende sagten sich voller Begeisterung gegenseitig "Gute Nacht, Freunde".Davor eilte Vorsitzender Eberlein vors Mikrofon und dankte: "Es ist wunderschön, wenn man vor vollem Hause spielen darf." Dafür richtete er ein "herzliches Dankeschön" seiner Musikerkollegen an die Zuhörer. "Ich bin stolz auf Sie." In der Übernahme zweier Stücke durch die Dirigentinnen Gerlinde Gläser und Kraus sah Eberlein einen "wertvollen Beitrag", während Mack "das Ganze am Laufen" halte. "Er ist es, der sieben Tage die Woche in der Musikschule verbringt." Doch auch allen anderen Mitwirkenden sprach er aus dem Herzen. "Es ist viel Arbeit und keiner sieht's." Die Zuschauer hätten das Orchester jedoch intensiv beobachten können und so dürfte es aufgefallen sein, dass die weiblichen Mitglieder in großer Überzahl daher kommen. Vor zwei eifrigst beklatschten Zugaben richtete auch Mack aufrichtige Dankesworte an das Orchester und die Besucher. Seine Tochter Kristin stand abschließend mit einem Solo-Saxofonauftritt im Mittelpunkt.