Kultur Waidhaus

21.05.2017

Es gab und gibt eine Waidhauser Musikszene. Zwei Vernissagen innerhalb von fünf Tagen beweisen dies eindrucksvoll. Die Schau "Waidhauser Musikgeschichte(n)" hat es in sich.

Beeindruckendes Resultat

Musikalische Vielfalt

(fjo) Generationen von Musikanten bilden den Inhalt der Präsentation im Gemeindezentrum. "Wo sonst, wenn nicht in Waidhaus hätte eine solche Ausstellung entstehen können? Waidhaus ist geprägt durch eine geradezu überbordene Fülle an musikalischen Spuren." Bürgermeisterin Margit Kirzinger umschrieb noch vor dem Vorsitzenden des Heimatkundlichen Arbeitskreises (HAK), Andreas Ringholz, was die Besucher im ersten Stock des Gemeindezentrums über den Sommer hinaus erwartet. Die lokalen Heimatforscher durften sich über enormes Interesse freuen. "Brouda liadare" spielten und sangen "d'Woihauser Straßenmusikanten" zum stimmungsvollen Auftakt.Wieder einmal hat der HAK seinen Stellenwert als Kulturpreisträger des Landkreises bewiesen und sich eines umfassenden Themas angenommen, das es so weder in Waidhaus noch in der Region bislang gegeben hat. Die "Freunde" wie Josef Forster die innige Gemeinschaft in seiner Festansprache bezeichnete, sind auf Spurensuche gegangen und haben akribisch alles Wissenswerte zusammengetragen und aufgearbeitet.Die über 150 Gäste der Vernissage durften sich als Erste bei dem feierlichen Festakt über das beeindruckende Resultat freuen. Im Namen des Markts dankte die Bürgermeisterin den HAK-Mitgliedern und ebenso den "zuarbeitenden Insidern aus der Waidhauser Musikszene." Forster schlug in die gleiche Kerbe und sagte: "Ohne das Hinzutun, die Idee, den Mut, die Ausdauer, einen unbändigen Willen und mehr noch die Kraft, unglaublich viel Zeit, enorme Mühen sowie eine ungebrochene Bereitschaft zur Verwirklichung wären wir alle heute weder hier, noch hätten wir den Wert dieser Einzigartigkeit weit über die Region hinaus in dieser Dimension wohl je verstanden und erkannt."Lob, Dank und Anerkennung gebührte allen voran dem HAK-Chef, was auch zweiter Vorsitzender Josef Schmucker für den Waidhauser Musikverein betonte. Genannt wurden ebenso Karl Ochantel aus Vohenstrauß, Jörg Reinisch für das Technische bei den Hörstationen und Josef Kleber für die Programmierung des Videogeräts. Nicht minder natürlich Karl-Heinz Zintl, Maria Hermann oder Irmgard Bótha. Ebenso stellten sich enorm viele Musikanten, Fotografen und Chronisten in den Dienst dieser guten Sache. Nun ist das Werk fertig und einsatzfähig für die Präsentation. Hunderte von Bildern zeugen vom reichen musikalischen Leben in Waidhaus.Liebevoll aufbereitet werden die Besucher hineingenommen in das besondere Wesen des Grenzorts. Der aufmerksame Betrachter begibt sich auf die Spuren der musikalische Vielfalt, die in dem Grenzort seit Jahrzehnten anzutreffen ist. Etwa 60 Plakate in großem Format waren erforderlich, um jeweils ein Stückchen aus der reichhaltigen Waidhauser Musikwelt anzuschneiden und komprimiert aufzuzeigen. Allein die Menge der Plakate oder Tafeln wäre schon eine stolze Zahl. Doch die Heimatkundler gaben sich wie bereits in mehreren vorangegangen Ausstellungen früherer Jahre keinesfalls nur mit Bildern und Texten zufrieden. Viele Originalinstrumente konnten aufgespürt werden. Die Besitzer hatten keine Einwände gegen eine Leihgabe.Auch interessante Hörproben von 30 GEMA-freien Liedern spürte der Arbeitskreis auf, digitalisierte diese und stellt sie in modernster Präsentation zur Verfügung. Dazu ergänzen 42 Kurzvideos das Repertoire. Hören und staunen - so könnte daher auch der Titel dieser besonderen Ausstellung lauten.