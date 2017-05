Politik Waidhaus

10.05.2017

18

Die zusätzlich aufgenommene Ortsteilversammlung für Frankenreuth kommt an. Die Informationen von Bürgermeisterin Margit Kirzinger interessieren über 50 Teilnehmer. Dabei geht es unter anderem ums Thema Löschwasser.

Podestlift kommt im Mai

Weg zum Pfälzer Hof

Frankenreuth. (fjo) "Was hier alles zur Ortsverschönerung gemacht wird, sehen wir sehr wohl und schätzen dies auch", machte Rathauschefin Kirzinger deutlich. Sie verwies auch auf mehrere große Gemeindevorhaben.Zum beabsichtigten Marktplatzumbau laufe aktuell nach einem Wechsel in der Abteilungsleitung bei der Regierung der Oberpfalz ein weiterer Abstimmungsbedarf. Die Gelder seien zwar eingeplant und mit den umliegenden Straßen sollte heuer gestartet werden, aber dies sei nun nicht mehr sicher. Anders schaue es mit dem Vitalpark in der Freizeitanlage "Bäckeröd" aus, worunter sich ein Riesenspiel- und -bewegungspark vorstellen lasse. Die überwiegende Zahl der Spielgeräte hätte eh in absehbarer Zeit aufgrund Altersschwäche entfernt werden müssen, so dass nun durch eine gute Förderung hochwertiger Ersatz entstehen könne. Mit einer Fertigstellung rechnet die Bürgermeisterin bereits bis zum Juli.Zum Lernort "Biene" auf dem Areal Kreuzberg erwartet sie für heuer den Beginn der Ausschreibung und eventuell noch die Rodungsarbeiten bei geschätzten Gesamtkosten von etwa 160 000 Euro inklusive einer Förderung mit rund 90 000 Euro. Auch der Podestlift für das Rathaus solle noch im Mai Wirklichkeit werden.Zudem ging Kirzinger auf den Austausch des Buswartehäuschens bei der Ortskapelle ein. Vorgesehen sei "etwas Ansprechendes, wieder in Holzausführung". Die erste Ausgabe des Waidhauser Gemeindeblatts wäre bereits in Druck und käme nächste Woche zur Verteilung. Zum Thema Löschwasser informierte sie über einen Ortstermin am ehemaligen Wehr. Ein erneutes Anstauen dürfte mit einem Rieseneinsatz und anschließender Pflege verbunden sein sowie mit der offenen Frage, ob der bauliche Zustand noch ausreichend sei. Mit den bestehenden Ausstattungen der Feuerwehren wäre aber ein "Anzapfen" der Freizeitanlage möglich.Geschäftsleiterin Kerstin Wilka-Dierl bestätigte die Gewährleistung des Brandschutzes nach den Vorschriften, wozu die Bürgermeisterin ergänzte: "Beim letzten Brand konnte der Weiher von Karl Werner genutzt werden und es war ausreichend Wasser vorhanden." Es sei nicht so, dass jetzt unbedingt noch ein weiterer Löschwasserbehälter benötigt würde. Trotzdem kündigte Kirzinger eine Aufnahme in die nächste Marktratssitzung an.Vielfacher Unmut unter den Internetnutzern regte sich während Kirzingers Begründung, weshalb Frankenreuth noch nicht beim Breitbandausbau berücksichtigt sei. Etliche Wortmeldungen mischten sich darunter und an den Tischen wurde es unruhig. CSU-Fraktionssprecher Stefan Harrer schaltete sich ein und erzählte, wie unterversorgt sein Ortsteil Reichenau im Gegensatz zu Frankenreuth bislang war.Mit verschiedenen Hintergründen und Erklärungen überraschte Breitbandpate Reinhard Mathy. Insbesondere mit der Aussage, dass immer noch ein Investitionsvolumen von satten 4,7 Millionen Euro notwendig wäre, um die Marktgemeinde insgesamt zu versorgen.Der Weg hinüber zum Pfälzer Hof kam auch zur Sprache. "Das Teilstück gehört nur zu einem nicht abgemarkten Streifen der Marktgemeinde. Daran scheitert auch ein Ausbau", erklärte Wilka-Dierl. Einige Bürger baten um eine Sanierung des Mündungsbereichs beim "Marktplatzstüberl" als Hauptzufahrt nach Frankenreuth. Zu den Erdbohrungen nach möglichen Altlasten auf dem Schützenhausparkplatz verwies die Bürgermeisterin an das Landratsamt, da im Rathaus bislang keine Informationen eingegangen wären.