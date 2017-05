Politik Waidhaus

29.05.2017

Die Waidhauser SPD ist stolz auf Uli Grötsch. "Natascha Kohnen hat den richtigen Blick gehabt", sagt Vorsitzende Irmgard Bótha in der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins. Und der Bundestagsabgeordnete gibt das Lob zurück.

(fjo) Bürgermeisterin Margit Kirzinger freute sich mit Grötsch. "Du hast ein schwieriges Amt übernommen. Wir sind sehr stolz auf dich." Anschließend informierte die Rathauschefin über das Geschehen mit den vielen laufenden Projekten in der Marktgemeinde. "Ein bisschen etwas von seinem Leben in Berlin" gab Grötsch preis. Unter großem Beifall versprach er dem Ortsverein: "Waidhaus wird trotzdem immer meine Keimzelle bleiben."Es sei bereits die "drittletzte Sitzungswoche" seiner ersten Legislaturperiode. Bei der "Blockadehaltung" durch Denkmalschützer werde die Regierung nach Aufstockung der Bundesmittel für Städtebauförderungen "nicht mehr lange zusehen". Mit Blick auf das allmählich ausgelastete Waidhauser Gewerbegebiet meinte er: "Waidhaus brummt."Der SPD-Ortsverein hat 85 Mitgliede, trotzdem wünschte sich Bótha jungen Nachwuchs. Die Unterstützung bei Grötschs Wahlveranstaltungen sicherte die Vorsitzende zu. Weitere Aktionen stimmte die Zusammenkunft gleich ab. Austritte von Rentnern, die sich eine Mitgliedschaft nicht mehr leisten könnten, sprach Thomas Glaser an. "Gerade bei der SPD kann und darf das nicht sein." Er plädierte für Überlegungen, ob der Ortsverein den Beitrag übernehmen sollte. "Das ist ein gut angelegtes Geld", unterstützte Grötsch das Anliegen spontan.Johannes Zeug forderte eine Weiterverfolgung dieses Themas bis hinauf in den Bundesvorstand. Manfred Schneider bat hingegen, den finanziellen Aspekt zu bedenken, und plädierte als "bessere Lösung" für eine Beitragsfreiheit. Ein entsprechender Beschluss konnte noch während der Versammlung gefasst werden, wozu die Vorsitzende einstimmig ermächtigt wurde. "Das ist ein super Zeichen für eure Solidarität", kommentierte Grötsch. Die "Zwangsverrentung" war ein abschließendes Thema der Jahreshauptversammlung, bevor der Bundestagsabgeordnete einen Korb mit regionalen Wurstwaren für die Wahl zum Generalsekretär erhielt.Mit einem eindeutigen Vertrauensbeweis ging Bótha als Vorsitzende aus den Neuwahlen, außerdem ist sie Schriftführerin. Gleichberechtigte Stellvertreter sind Fraktionssprecher Zeug und Rudi Grundler junior. Schatzmeister bleibt Manfred Schneider. Als Bildungsbeauftragter übernahm Grötsch auch im Ortsverein Verantwortung.Der Vorstand kann im weiteren auf Kirzinger, Markträtin Vera Stahl, Erhard Schwarzmeier, Inge Stöckl, Detlef König, Christine Wellert, Marktrat Thomas Glaser und Matthias Langer als Beisitzer zählen. Markträtin Monika Zeitler-Kals und Manfred Schneider stellten sich als Organisationsleiter zur Verfügung sowie Anita Zeug als 60plus-Seniorenbeauftragte. Zu Juso-Sprechern berief die Zusammenkunft Rudi Grundler junior und Laura Glaser. Zum Abschluss der Neuwahlen erhielten Andrea Grötsch und Andreas Wagner das Vertrauen als Revisoren.