Politik Waidhaus

20.01.2017

Die Räte der Wählerliste Pfrentsch und Bürgerliste rufen in der Marktratsitzung zur massiven Kritik gegen den Regionalplan Oberpfalz-Nord auf. Damit vereinen sie schnell das ganze Gremium hinter sich.

"Ganz sicher betroffen"

Ablehnende Stellungnahme

Diskussion um "Feilerstodl" Die beabsichtigte Beteiligung eines Architekturbüros zur Entwicklung eines Nutzungskonzepts für den "Feilerstodl" in Reichenau löste eine weitere Diskussion im Marktrat aus. Bürgermeisterin Margit Kirzinger bezeichnete das Ganze als "ewiges Thema". Um jedoch "weiterzukommen", sollte das Angebot des Landesamts für Denkmalschutz angenommen werden. Ein versprochener Zuschuss in Höhe von 4500 Euro erleichtere die Sache.



Aus den vorgelegten Bewerbungsmappen sprach sich die Rathauschefin für Architektin Petra Hofmann aus Weigendorf bei Amberg aus, "auch um einen guten Moderator für die Bevölkerung und die beteiligten Stellen zu erhalten." So schnell wollte Gabi Wolf (CSU) diesen Schritt nicht gehen. Sie riet dazu, erst einmal die Reichenauer zu fragen, "ob sie das überhaupt wollen, bevor wir noch mehr Geld zum Fenster hinauswerfen. Wenn wir den Stadel stehenlassen müssen, dann fällt er schon irgendwann zusammen".



Ihr Fraktionssprecher Stefan Harrer stimmt dem zu. "Es ist schon ein Wahnsinn, wenn wir da ein Heidengeld hineinstecken, aber die Mehrheit der Bürger das gar nicht will." Laut einer Umfrage seien die Einwohner überwiegend für einen Abriss. Harrer erklärte sich aber "zum Mitgehen des in der Sitzung gefundenen Kompromisses" bereit.



"Bei einer Besprechung mit der Feuerwehr hatte ich schon den Eindruck, dass eine ordentliche Bleibe erwartet wird, wo man sich aufgehoben fühlt. Die Mitglieder hoffen schwer darauf", entgegnete Kirzinger. Kleber ergänzte: "Ohne Vorstellung eines Konzepts können wir nicht nach Reichenau gehen." Das sah auch die Bürgermeisterin so. "Wir müssen schon etwas vorzeigen können. Wir haben noch nichts in der Richtung unternommen. Aufgrund des Zuschusses sollten wird die Sache schon nochmal in die Hand nehmen."



Auf die Zusage des Denkmalamts gab jedoch Werner Duschner nichts. "Aus eigener Erfahrung kann ich mitteilen, dass auch mir einst 30 Prozent Zuschuss in Aussicht gestellt, ja sogar zugesichert wurden. Erhalten habe ich aber überhaupt nichts, mit der Begründung es sei kein Geld mehr dagewesen." Gabi Wolf stimmte letztlich als Einzige gegen den Auftrag über 4500 Euro an die Architektin. Sie hofft auf eine Unterschriftenaktion in Reichenau. (fjo)

(fjo) Ging die Teilabstimmung zur Fortschreibung des Plans beim Thema Wirtschaft noch ohne Bedenken durch, so rüttelten Georg Kleber und Werner Duschner ihre Kollegen beim Punkt "Verkehr" wach. Den Stein ins Rollen brachte UWG-Fraktionssprecher Josef Schmucker, der nach Beibehalt der Ortsumgehungen für Eslarn und Moosbach die Aufnahme einer Ortsumgehung auch für Pfrentsch anregte."Das geht nicht. Wir können hier nur eine Stellungnahme zu den enthaltenen Punkten abgeben", entgegnete Bürgermeisterin Margit Kirzinger. Kleber sah dies nicht so. "Falls es für Eslarn zu einer Umgehung aus Richtung Schönsee nach Waidhaus kommt, wird Pfrentsch ganz sicher davon betroffen sein." Insoweit hielt der Vertreter der Wählerliste eine entsprechende Stellungnahme "sehr wohl" für nötig.Sein Fraktionskollege Wolfgang Bauriedl stimmt zu, "weil damit zu rechnen ist, dass die Lkws die kürzeste Strecke fahren werden, vor allem jener Verkehr, der Tschechien zum Ziel hat". CSU-Marktrat Ewald Zetzl wusste sogar noch mehr. "Das war schon mal ausgesteckt, nur die Eslarner wollten das damals nicht." Kirzinger beurteilte diese Situation auch so. "Wir sollten keinesfalls eine Planung hinnehmen, die zum Ergebnis hat, dass noch mehr Verkehr aus Richtung Süden kommt. Einer Ortsumgehung nördlich von Eslarn wird deshalb nicht zugestimmt."Die aufkeimende Kritik an den Regionalplanern verstärkte Duschner massiv. "Wir werden da so oder so aufs Abstellgleis gestellt. Wir stimmen also darüber ab, ob alles an uns vorbei geht. Das kann es doch nicht sein. Wir haben doch auch ein Gewerbegebiet direkt an der Autobahn. Ändern können wir mit unserer Abstimmung aber sowieso nichts." Der von der Verwaltung vorbereitete Beschluss wurde dann mit einer ablehnenden Stellungnahme versehen. Damit konnte sich das Gremium bis auf Duschner anfreunden.