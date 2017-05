Politik Waidhaus

26.05.2017

Zwei Themen prägen die Diskussion im Waidhauser Marktrat ganz besonders. Eine Entscheidung verschiebt das Gremium lieber in die Sitzung im September.

Problem bereits gelöst

Vorgehen missfällt

(fjo) Um die Übernahme der Unterhaltskosten für einen Anhänger bat die Feuerwehr Pfrentsch. Ihr Unterfangen untermauerte die Wehr mit einer starken Abordnung. Weder Versicherung noch Steuer würden anfallen, informierte Bürgermeisterin Margit Kirzinger. Die Nennung eines geeigneten Platzes zum Unterstellen und die Ausrüstung für dem Transport vermisse sie jedoch im Antrag. Außerdem sollte der Marktrat der für solche Entscheidungen ins Leben gerufenen "Kommandantenrunde" aus allen Feuerwehren der Gemeinde nicht vorgreifen.Werner Duschner (Bürgerliste) bat um Argumente pro und kontra. Kirzinger meinte dazu: "Es geht auch um die Aufgaben, die die einzelnen Feuerwehren haben." Für die Pfrentscher war Georg Kleber (Pfrentscher Liste) enttäuscht: "Wir sind nun schon soweit gegangen und wollen den Anhänger ganz auf eigene Kosten anschaffen. Dieser Sinneswandel ist für mich nicht nachvollziehbar."CSU-Fraktionssprecher Stefan Harrer, sein Fraktionskollege Ewald Zetzl und Wolfgang Bauriedl (Pfrentscher Liste) beschworen die Verfechter einer Vertagung: "Für die Kommune geht es doch nur noch um eventuelle Reparaturkosten." Duschner und UWG-Fraktionssprecher Josef Schmucker plädierten für eine sofortige Abstimmung. SPD-Fraktionssprecher Johannes Zeug erklärte, er wolle vor einer Zustimmung die sichere Unterbringung im Feuerwehrhaus gewährleistet wissen. "Das ist doch bereits gelöst", bestätigte ihm Kleber. Die Abstimmung ging einstimmig zugunsten des Antragstellers aus.Für die geplante Auto-Waschanlage bei der Polizeiinspektion bat Betreiber Christian Zintl den Marktrat schriftlich um Erlaubnis für einen Betrieb an Sonn- und Feiertagen. Kirzinger erinnerte an einen gleichlautenden Antrag von Erik Mertens vor einigen Monaten für dessen Anlage, was ein Veto für die Öffnungen ergeben hätte. "Beide Anlagen müssten gleich behandelt werden", fand sie.Die Rathauschefin berichtete über ein Gespräch mit Zintl, bei dem vereinbart worden sei, den Betrieb zunächst anlaufen zu lassen, um Lautstärke und Zahl der Nutzer beobachten zu können. "Ich war deshalb sehr verwundert, als dieser Antrag nun kürzlich entgegen der Absprache im Rathaus einging."Zumindest würde damit nicht mehr ein Betrieb an Sonntagen bereits ab 6 Uhr sondern erst ab 12 Uhr beantragt. Kirzinger plädierte dennoch für eine Vertagung, um sich "ein Bild machen zu können, ob damit eine Belastung für die Anlieger einhergeht und in welchem Umfang". Erste Ergebnisse erhoffe sie sich nach den Waidhauser Markttagen, an denen eine Öffnung der Waschanlage möglich sei.Harrer verwies auf den "Unternehmermut und die Investition eines jungen Bürgers". Zudem seien von dieser Waschhalle keine großen Lärmemissionen zu befürchten. Schmucker unterstützte dieses Argument, jedoch nicht "das an den Tag gelegte Vorgehen". Duschner verwies auf das durch den Bauantrag geforderte und erstellte Lärmgutachten als Grundlage seines Arguments. "Der Lärm hält sich in gewissen, tragbaren und allen rechtlichen Grenzen. Jenseits der Grenze gibt es wahrscheinlich keine solchen bürokratischen Hürden, sonst würde dort nicht so viel gebaut."Das wollte die Rathauschefin so nicht stehen lassen. "Wir haben unterstützt, wo es nur ging und geholfen, dass der gewünschte Standort Wirklichkeit wurde. Aber wir müssen doch auch das Wohl der Allgemeinheit im Auge behalten." Ein Vergleich mit der Situation im Nachbarland hinke, da es dort keine Wohnbebauung daneben gebe.Zetzl und Schmucker sahen keine Notwendigkeit für einen Schutz der Sonntage. Als Zeug aus der Baugenehmigung die Erlaubnis explizit nur für Werktage von 8 bis 20 Uhr zitierte, erntete er harsche Kritik von Harrer und Schmucker. Das gründe in der Gemeindeordnung und im Wunsch der Kommune. Dies bestätigte Geschäftsleiterin Kerstin Wilka-Dierl mit dem Verlesen des Beschlusses vom September 2016.Vera Stahl (SPD) bat ihre Kollegen: "Der Betreiber verliert doch kaum Zeit, wenn wir ein wenig beobachten." Dieser Bitte schloss sich das Gremium ohne Gegenstimme an und vertagte die Entscheidung des Antrags auf den 18. September.