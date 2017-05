Politik Waidhaus

11.05.2017

14

0 11.05.201714

Es ist gar nicht so einfach, macht aber Riesenspaß. Egal in welchem Alter. Waidhaus erhöht die Attraktivität des Spielplatzes "In der Au" mit neuen Geräten, die am Wochenende nun zum ersten Mal ausprobiert werden können.

(fjo) Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ermöglichten die Anschaffung eines sogenannten "Meetingpoints". Das quadratische Feld erinnert an einen umzäunten Bereich. Doch zwischen den massiven sechs Holzstämmen lässt es sich nach Herzenslust hüpfen und balancieren - in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und auf verschiedenen Materialien.Egal ob Rundbalken, Seile in unterschiedlichen Stärken, Gewebeband oder Holzklötze: Sich darauf bewegen und halten zu können ist das Ziel des Parcours. Außerdem gibt es ein besonderes Trampolin. Anlässlich ihres 60. Geburtstags im vergangenen Jahr wünschte sich Bürgermeisterin Margit Kirzinger keine persönlichen Geschenke, sondern Spenden für ein Spielgerät. Die vielen Gäste folgten ihrem Wunsch, und dadurch konnte für 2800 Euro ein bodenebenes Trampolin angeschafft werden. Die Konstruktion ermöglicht auch Rollstuhlfahrern eine Nutzung. Nur als den Teil eines großen Mosaiks sieht Kirzinger die Neuanschaffungen. Denn das Thema "familienfreundliche Gemeinde" habe in Waidhaus oberste Priorität. "Wir wollen das Umfeld für unsere Familien noch weiter verbessern und für ein einzigartiges Wohlfühlklima sorgen." Die Spielplätze in den Siedlungen und Ortsteilen würden dabei als wesentlicher Bestandteil gesehen. Einen weiteren Beitrag dazu hatte bereits die Dorfgemeinschaft in Pfrentsch durch das Finanzieren einer Nestschaukel geleistet.