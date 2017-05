Politik Waidhaus

05.05.2017

05.05.2017

Vohenstrauß. (fjo) Die Stadt fördert den noch recht jungen Helfer-vor-Ort-Standort mit einem Sonderzuschuss in Höhe von 4000 Euro. Gemeinsam trugen die Stadträte in der Sitzung am Donnerstagabend diese Entscheidung. Damit soll die Ausstattung aufgewertet werden. Auf der Liste standen neben medizinischen Geräten wie Frühdefibrillator, Pulsoxymeter oder Absaugpumpen auch ein Navigationsgerät.

Durch die Regierung der Oberpfalz ist eine Neufestsetzung der Ortsdurchfahrtsgrenzen von Vohenstrauß und Böhmischbruck angedacht. Das Gremium ermächtigte die Verwaltung einstimmig zu entsprechenden Vereinbarungen mit dem Staatlichen Bauamt. Über einen Antrag der Weidener Tafel auf einen Zuschuss für die Beschaffung eines Transportfahrzeugs informierte zweiter Bürgermeister Uli Münchmeier das Gremium vorab. Als Sitzungsleiter dankte er dem Landratsamt Neustadt und allen Fraktionen im Kreistag für die Erhöhung der Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge. Dadurch könne die Stadt bei der Finanzierung einer neuen Drehleiter anstatt der zunächst eingeplanten Summe von 70 000 Euro nun mit bis zu 118 000 Euro rechnen. Die Restsumme für die Kommune betrage "immer noch an die 300 000 Euro".Zu einem von Heinrich Gref eingereichtem Anliegen, das auf die Wiederbelebung des Umweltpreises aus den 1990er Jahren abziele, bat Münchmeier um einen Antrag der Fraktionen. Der damit verbundenen Ausschüttung von 300 Euro jährlich stünde nichts im Wege, da die Summe alljährlich im Haushalt bereitgestellt sei. Als Favorit im aktuellen Jahr sah der Stadtrat das Engagement des Waldauer Sportvereins.Zu einer Diskussion mit unterschiedlichen Aussagen führte die Anregung von Thomas Eiber zur Stationierung eines öffentlich zugänglichen Defibrilators im Stadtbereich. Kämmerer Rainer Dötsch bestätigte, dass noch kein derartiges Gerät installiert sei. Für eine vorrangige Ausstattung der Ortsteile plädierte Wolfgang Töppel. Weitere Gremiumsmitglieder favorisierten hingegen den Automatenraum der Sparkasse. Eine Prüfung sagte Münchmeier zu, bevor das Thema erneut in den Stadtrat getragen werde.