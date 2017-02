Politik Waidhaus

Der Discounter "Netto" darf in Waidhaus in der Eslarner Straße einen neuen Supermarkt mit Café bauen. Der bisherige Markt wird ab April komplett abgerissen. An gleicher Stelle entsteht dann - größer und umfangreicher - der Neubau inklusive einer zweiten Zufahrt für 88 Parkplätze.

CSU stimmt gegen Haushalt Der Waidhauser Haushaltsplan sieht 5,4 Millionen im Verwaltungs- und knapp 4 Millionen Euro im Vermögenshaushalt vor. Dazu meinte Kämmerer Karl Schmid: "Im Kernhaushalt machen wir keine Schulden und das bereits im 16. Jahr. Wir sind eine von nur fünf schuldenfreien Kommunen im gesamten Landkreis Neustadt/WN. Das ist nicht selbstverständlich."



Die Kreisumlage liege bei etwas über, die Personalausgaben knapp unter 1 Million Euro. Bei der Gewerbesteuer werde mit 2,227 Millionen Euro Einnahmen gerechnet und mit einem Anteil von 836 250 Euro aus der Einkommensteuer. Als "historisches Tief" kommentierte Schmid die Abwassersätze bei der Bekanntgabe der erwarteten Benutzungsgebühren von 460 000 Euro (inklusive Wasser). Für den Ausbau des Marktplatzes wären etwas über 1 Million Euro vorgesehen, weitere knapp 600 000 Euro für den Breitbandausbau und für die Überlaufrinne in der Freizeitanlage "Bäckeröd" 280 000 Euro - als größte Einzelposten.



Um dies schultern zu können, stünden etwas über 1 Million als Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Verfügung sowie die erwarteten Zuschüsse von 683 000 Euro für ein schnelles Internet und 450 000 Euro zum Projekt Marktplatz. Bürgermeisterin Margit Kirzinger war der Weg hin zu einer "bürgerfreundlichen Kommune" in ihrer Stellungnahme sehr wichtig, wozu sie nicht nur die Aufnahme von bereits einjährigen Kindern in der Kindertagesstätte auflistete.



Das Statement der SPD-Fraktion kam von Vera Stahl, für die UWG/PL sprach zweiter Bürgermeister Markus Bauriedl und von der CSU Fraktionssprecher Stefan Harrer, der die ablehnende Haltung seiner gesamten Fraktion "mit vermeidbaren Mehrkosten bei verschiedenen Projekten" begründete. "Schade, dass die CSU dies jetzt anders sieht", ärgerte sich die Rathauschefin. "Dieses Vorgehen halte ich nicht für richtig", bedauerte UWG/PL-Fraktionssprecher Josef Schmucker. (fjo)

(fjo) Die Markträte genehmigten den neuen Bauantrag einstimmig. Während der Bauzeit ist eine Zeltlösung angedacht. Die Neueröffnung ist noch heuer. Aus dem nichtöffentlichen Teil der Januarsitzung informierte Bürgermeisterin Margit Kirzinger über die Zustimmung zum Antrag der Firma Stefan Voit, Hagendorf, zur Überdachung der Gemeindeverbindungsstraße. Es habe eine Erhöhung der Kassenversicherung auf eine halbe Million Euro gegeben, sowie mit Michael Kraus einen neuen Pachtvertrag für Flächen auf dem Schanzberg.Zum Kindergartenjahr 2016 belief sich die Jahresrechnung der katholischen Kirchenstiftung auf 57 861 Euro. Die Kommune übernimmt davon ohne Gegenstimme 80 Prozent in Höhe von 46 289 Euro. Erstmals lag der Haushaltsplan für die altersgeöffnete Kindertagesstätte St. Emmeram mit 67 genehmigten Plätzen bereits für 2017 zur Zustimmung vor. Die Einnahmen von 300 445 Euro und Ausgaben von 320 000 Euro ergäben ein Defizit von 19 555 Euro, was die Markträte geschlossen für gut hießen.Im Hagendorfer Ortsteil "Am Spatwerk" weist die Kommune gemeinsam mit der Stadt Pleystein ein rund 8 Hektar großes Gewerbe- und Industriegebiet aus. Mit dem Bebauungsplan beauftragten die Markträte gemeinschaftlich das Ingenieurbüro Bamler, Vohenstrauß, mitsamt der Anpassung des Flächennutzungsplans. Den Antrag der Juso AG zur Schaffung von Wohnraum (wir berichteten) unterstützte das Gremium übereinstimmend insoweit, als die Verwaltung mit Investoren Gespräche führen könne.Zu der von Bürgern eingereichten Petition gegen die bereits beschlossenen Marktplatz-Neugestaltung äußerte sich Kirzinger "sehr enttäuscht, da von diesen Bürgern nicht einer da ist". Aus allen Fraktionen wurde die fortgeschrittene Zeit als Begründung für die einträchtige Ablehnung genannt. "Unser Marktplatz wird auch ohne Backofen ein Erlebnis-Marktplatz", sagte die Rathauschefin. Den Antragstellern gab sie mit auf den Weg: "Ein Backofen an einer anderen geeigneten Stelle im Ortskern ist deshalb noch nicht vom Tisch." Keine Einwände gab es gegen die Einführung eines vierteljährlichen Gemeinde-Infoblatts mit einer Auflage von 1200 Stück im Umfang von 16 Seiten.Von der weiteren Auflage des Kochbuchs "süß & pikant - Waidhauser Lieblingsrezepte" kann die Kommune 262 Exemplare zur Nutzung als Geschenke bestellen. Die Freischaltung des Internets verzögere sich bis 26. Mai, informierte die Bürgermeisterin. Aus dem Fonds der illegalen Feuerwehrauto-Absprachen bekomme Waidhaus 980,43 Euro.