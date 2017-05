Sport Waidhaus

17.05.2017

0 17.05.2017

(fjo) Der Schützenverein 1864 feierte Saisonabschluss im Schützenhaus Bergschlößl/Bühl. Vorsitzender Rudolf Grundler senior und Sportleiter Rudi Grundler junior überreichten die Leistungsnadeln des Stiftlandgaus. Gold ging an Hermann Meier (363 Ringe), Rudi Grundler junior (377), Marina Helgert (169 mit Luftgewehr) und Franz Strehl (349, Luftpistole). Silber: Martina Grundler (335) und Ludwig Nossek (327). Bronze: Willi Helgert (308), Theresia Helgert (292), Rudolf Grundler senior (303). Fabian Janker (300), Helmut Bauer (330), Markus Helgert (303) und Markus Mathy (328). Am Ende der Zusammenkunft lud der Schützenmeister außerdem noch zum Schützenfest am Pfingstsonntag, 4. Juni, ab 14 Uhr im Innenhof des Gasthauses "Alte Post" mit Musiker Roland Hansl bei freiem Eintritt ein. Bild: dob