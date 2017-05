Sport Waidhaus

Der Spickerverein "Silberpfeil" Frankenreuth setzt auf Kontinuität an der Spitze. Aber auch eine alte Tradition ist den Mitgliedern wichtig.

Frankenreuth. (fjo) Die Neuwahlen am Sonntag liefen wie aus einem Guss. Den Mitgliedern scheint es unter der Regie von Gerald Brenner sichtlich zu gefallen, der Engagement und Können als Mannschaftswart sowie neuer Vereinsmeister vereint. Mit 1100 Ringen ging er aus der Saison, gefolgt von Ernst Gilch (1054) und Hermann Hilpert (1041).Nach jahrzehntealter Sitte startete die Jahreshauptversammlung im Vereinslokal Mack mit einem Tortenbüfett von Kassiererin Maria Zitzmann. Schriftführer Hermann Hilpert hielt Rückschau. Als Mannschaftswart informierte Brenner über die Zunahme beim Vereinsspicken von 22 auf 27 Teilnehmer. Zitzmann ergänzte: "Wenn es auch derzeit mit dem Spicken nicht so gut lief, der Kasse geht es hervorragend."Durch die Eingliederung von vier jungen Aktiven stieg auch die Zahl der Mitglieder von 79 auf 83 Personen. Das Fazit zum Jubiläum vertiefte der Vorsitzende in seiner Zusammenfassung des Vereinsjahrs und schlussfolgerte: "Es regnet grundsätzlich, wenn wir feiern."Die Neuwahlen leitete Robert Zetzlmann ohne Probleme. Vorsitzender Gerald Brenner erhielt ebenso eine Bestätigung, wie sein Stellvertreter Norbert Zitzmann. Als Schriftführer macht Hermann Hilpert weiter und bei der Kassenführung Maria Zitzmann.In den Ausschuss wählten die Mitglieder erneut Gisela Dierl, Susanne Hilpert und Maximilian Mack sowie neu Maximilian Fuchs, Toni Hilpert und Florian Mack. Kassenprüfer sind Robert Zetzlmann und Gerhard Hanauer. Als letzten Posten verständigte sich die Versammlung auf Mannschaftswart Gerald Brenner (neu).Am Ende regte Ernst Gilch die Anschaffung einer neuen Spickerscheibe an, "damit die Pfeile wieder besser halten". Der Vereinsausflug führt im September nach Pilsen.