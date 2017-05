Vermischtes Waidhaus

05.05.2017

2

0 05.05.2017

(fjo) Nach einer enorm gut verlaufenen Saison entschied sich der Vorstand des Faschingsverein für eine wohltätige Aktion. Nutznießer der Idee war am Donnerstag die Grundschule. Mit einer Spende von 250 Euro überraschten die Vorsitzenden Johanna Bauer und Markus Mösbauer am Vormittag Rektor Lothar Drachsler. Als Empfänger dankte der Rektor nicht nur "sehr erfreut", sondern er wusste gleich etwas mit dem Betrag anzufangen: "Das Geld wird in Sportgeräte investiert, die allen Kindern der Grundschule dann zugute kommen."