Vermischtes Waidhaus

16.05.2017

816 Kilometer ist die Grenze zwischen Österreich und Bayern lang. Auch wenn diese seit vielen Jahrzehnten bei Passau endet, steht der dazu gehörende "Bayerische Einser" immer noch bei Waidhaus.

Wissen versandet

Rathauschef weiß Bescheid

(fjo) Wie so ziemlich jeder Grundstücksbesitzer sein Land durch Grenzsteine markieren lässt, so tut das der Staat bei seinem Territorium erst recht. Ein Unterschied muss allerdings schon sein: Denn mit kleinen Granitklötzen ist es nicht getan. Die staatlichen Exemplare unterscheiden sich schon alleine durch ihre Größe.Der wuchtige Stein unweit von Reichenau hat aber die besondere Bezeichnung "Bayerischer Einser" aus ganz anderen Gründen erhalten. Grenzorgane, Forstbedienstete und die Bevölkerung übertrugen die legendäre Bezeichnung zumindest auf den genormten Nachfolgerstein, der leider nichts mehr von der Würde seines berühmten Vorgängers hat.Der Standort ist hingegen noch immer exakt der gleiche am nördlichen Fuß des 746 Meter hohen Schneebergs. Aus allen umliegenden Gipfeln ist dieser wegen eines erst in jüngerer Zeit errichteten Funkmastens deutlich auszumachen.Die Bedeutung der besonderen Bezeichnung nahm hingegen in der letzten Zeit immer mehr ab, vor allem weil das Wissen um die Herkunft des Namens versandete. Die Mehrzahl der Interessierten gab sich zuletzt mit der Auskunft zufrieden, es handle sich um den ersten von insgesamt 16 Grenzsteinen, die den 25. Abschnitt der heutigen Abgrenzung zwischen Tschechien und Deutschland markiere. Dabei handelt es sich um jenen Teil, wo die Grenze nach längerem Verlauf in südlicher Richtung im rechten Winkel abknickt, um sich auf möglichst kurzer und komplett nach Osten ziehender Linie bis zum Rehlingbach zu begeben, der im weiteren Verlauf für lange Zeit die Grenze bildet.Grenzsteine gibt es schon seit Jahrhunderten. Zuvor markierten in waldreichen Gegenden Einkerbungen in der Baumrinde den Verlauf, oder Bäume selbst. Dazu zählte einst auch der Kalte Baum, der noch heute weitum ein Begriff ist. Doch wer weiß schon, dass auch in der Gegend von Waidhaus ein derart bekannter Baum stand: die "Zottene Tanne". Sie gilt bis heute als ältester Grenzbaum der süddeutschen Geschichte. Ihre Erstnennung datiert zurück ins Jahr 1361, und in die Rinde waren das Wappen der Pfalz sowie der Pflug von Rabenstein eingekerbt, aber auch ein Kreuz ausgeschnitten.Kreuze dienen noch heute auf den Marksteinen als allererstes Erkennungszeichen für die damit verbundene Funktion. Mindestens bis 1564 währte die Existenz dieser denkwürdigen Tanne, dann verliert sich ihre Spur in den überlieferten Akten, Grenzbeschreibungen oder handgezeichneten Karten. Ihre Verwendung verloren diese Grenzbäume 200 Jahre später, als sich die Wittelsbacher und Habsburger mittels Vertrag darauf einigten, von Bäumen auf Grenzsteine umzustellen. Wenigstens ist der einstige Standort der "Zottenen Tanne" anhand vieler Geschichtszeugnisse genau überliefert.Womit wir wieder beim Standort des "Einser" am Bergfuß des Schneebergs sind. Zu den wenigen, die mehr wissen, gehört Max Meixensperger. Der ehemalige Grenzaufseher erinnert sich bestens an die Erzählungen des einstigen Waidhauser Bürgermeisters Karl Bauer, für den der "Bayerische Einser" damals zum Lehrstoff im Fach Heimatkunde während der Schulzeit gezählt habe. "Ihm war die Bedeutung dieses Grenzsteins so wichtig, dass jeder, der mit ihm auf der CSU-Marktratsliste kandidieren wollte, darüber Bescheid wissen musste. Denn es handelte sich um den ersten Grenzstein zwischen Bayern und Österreich unter Kaiserin Maria Theresia."Da sich die Habsburger Monarchie jedoch bis hinauf nach Karlsbad erstreckte, scheint das irgendwie nicht zu passen. Wer vermutet auch schon an der Grenze noch eine Grenze? Auskunft gibt die immer noch gebräuchliche und in den Landkarten genutzte Flurbezeichnung: "Drey Rainung". Unter einer "Rainung" ist ein großflächig frei geräumter Ort im Gegensatz zu Rieth als kleinerer Rodung zu verstehen. Alte Landkarten bestätigen dann letztlich die Vermutung. Österreich endete hier nicht, aber Altbayern. Fortan war die weiter in nördlicher Richtung verlaufende Trennlinie die Grenze zwischen Österreich und dem Herzogtum Pfalz-Neuburg/Sulzbach, das erst 1808 im Königreich Bayern aufging.