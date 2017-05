Vermischtes Waidhaus

Mit Tempo 200 flüchtet ein Duo mit einem gestohlenen Wagen über die Grenze nach Tschechien. Die Waidhauser Schleierfahnder verfolgen den Mercedes erst, lassen ihn dann jedoch aus Sicherheitsgründen ziehen. Wenig später taucht er wieder auf. Verlassen und total demoliert.

Rund 90 000 Euro beträgt der Zeitwert des dunklen Mercedes Benz, der laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Nacht zum Montag in Köln verschwand. Die mutmaßlichen Diebe heizten damit der tschechischen Grenze entgegen. Schleierfahndern der Polizeiinspektion Waidhaus fiel der hochwertige Wagen gegen 6.45 Uhr im Grenzgebiet zu Tschechien auf. Als die Gesetzeshüter den beiden Insassen eine Kontrolle anzeigten, stieg der Fahrer aufs Gaspedal.Mit einer Geschwindigkeit von zeitweise über 200 Stundenkilometern raste der Mercedes über die Grenze. Den Bundespolizisten wurde es nun offenbar zu heikel: "Aufgrund der Fahrweise", so teilt das Präsidium mit, hätten die Waidhauser Schleierfahnder nach kurzer Nachfahrt die Verfolgung abgebrochen.Das gemeinsame Zentrum der deutschen und tschechischen Polizei koordinierte den weiteren Einsatz. Streifen aus Tschechien suchten nach dem unbekannten Duo und dem gestohlenen Fahrzeug. Sie fanden den Wagen schließlich verlassen an einer Straße vor - mit Totalschaden. Die Männer hatten einen Unfall gebaut. Danach setzten sie ihre Flucht allem Anschein nach zu Fuß fort. Eine sofortige Absuche der Umgebung - auch mittels tschechischer Polizeihubschrauber - sei ohne Erfolg geblieben, heißt es im Bericht des Präsidiums Oberpfalz.Den Verlust seines Mercedes hatte der Eigentümer bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bemerkt. Erst die mittlerweile verständigte Polizei in Köln setzte ihn darüber in Kenntnis - und dass an seinem Wagen nichts mehr zu retten ist. Die Kriminalpolizei in Köln hat die weiteren Ermittlungen übernommen.