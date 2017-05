Vermischtes Waidhaus

Es ist bereits ein Dreivierteljahr her, dass er in Cham ein E-Bike im Wert von 3000 Euro gestohlen haben soll. Jetzt bekommt der 47-jährige Tscheche die Quittung. Fahnder der Bundespolizei stießen in der Nacht zum Mittwoch in einem Reisebus auf der A 6 bei Waidhaus auf den Gesuchten. Nachdem er die Strafe in Höhe von 1870 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für 90 Tage hinter Gitter.