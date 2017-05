Vermischtes Waidhaus

12.05.2017

42

0 12.05.201742

Dort wo die Freizeitanlage "Bäckeröd" bislang ein eher tristes Dasein führte, ist etwas völlig Neues im Entstehen. Spiel- und Trainingsgeräte sind bereits bestellt.

(fjo) Während der Planungsphase entschieden sich die Beteiligten für die Bezeichnung "Vitalpark", um den Stellenwert für alle Generationen herauszuheben. Nun sind die Bauarbeiten voll im Gange. Alle Maßnahmen laufen über die Zufahrt zum Camping-Stellplatz, um die Freizeitanlage nicht zu beeinträchtigen.Nach dem Planieren der Flächen, was noch während der Wintermonate durch die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs begann, sind die ersten Geräte bereits eingetroffen. Soweit möglich, setzten die Arbeiter auch schon die notwendigen Fundamente. Das künftige Aussehen gründet in weiten Teilen auf den Entwürfen von Landschaftsarchitektin Christine Pschorn vom Ingenieurbüro Franz Rembold aus Windpaißing.Verschiedene Förderprogramme, allen voran das EU-Projekt "Leader", ermöglichten der Gemeinde die Verwirklichung des lange gehegten Vorhabens. Den Zuschlag für die Umsetzung erhielt die Firma Kompan aus Flensburg, welche sich wiederum mit der Firma Garten- und Lanschaftsbau Schmidt aus Schirmitz einen ortsnahen Partner ins Boot holte.Die Angebotssumme lag bei 230 000 Euro. Viele Tausend Euro muss die Kommune schultern, doch bezieht Bürgermeisterin Margit Kirzinger in die Gegenrechnung den notwendigen Austausch der in die Jahre gekommenen Spielgeräte ein. Was bislang auf dem Areal "Bäckeröd" im Angebot stand, war veraltet und marode. Bloße Neuanschaffungen hätten den Gemeindesäckel ohne jegliche Förderung auch mit mehreren Zehntausend Euro belastet.In acht Wochen wird nicht nur mit der Fertigstellung gerechnet, sondern bis dahin soll der Park auch vollumfänglich nutzbar sein. Im Blickpunkt der Kleinsten dürfte der neue Matsch- und Sandbereich stehen. In unmittelbarer Nähe können sich die Eltern derweil dem Sonnenbad oder einem Sprung ins kühle Nass gönnen.Wie auf dem Spielplatz "In der Au" bereits verwirklicht, erhält der künftige Vitalpark ein bodengleiches Trampolin, um auch Rollstuhlfahrer eine Benutzung zu ermöglichen. Die Erneuerung der Seilbahn konnte in das Projekt eingebunden werden und eine mehrfach nutzbare Hängematte entsteht gleich nebenan. Ein Kletter- und Balanciergerüst ist als weitere Attraktion bestellt. Ähnliche Ausmaße derartiger Anlagen finden sich weit und breit noch nicht.Gleiches gilt für die drei Meter hohen Kunstfelsen mit echter Schlucht zum Überklettern. Auf einer Länge von 15 Metern verfügt das Gebilde über Halte- und Stehgriffe in den verschiedensten Schwierigkeitsgraden. Unweit davon lädt eine in geringer Höhe rotierende Scheibe mit einem Durchmesser von 2,50 Metern zu einer Herausforderung ganz anderer Art ein. Die Kletterpyramide in Seilnetz-Ausführung ist fast sechs Meter hoch. Allein die Grundfläche dafür nimmt 60 Quadratmeter ein.Die neueste Errungenschaft wird ein Fitnessstudio unter freiem Himmel sein. Etliche wettertaugliche Geräte sind hierfür geordert. Ein Hotspot lässt sogar Trainingseinheiten mittels App zu. Der Vitalpark steht kostenlos zur Verfügung und kann während der Öffnungszeiten der Freizeitanlage genutzt werden.