Vermischtes Waidhaus

09.05.2017

Erwischt: Die Fahndung der Polizeiinspektion Waidhaus fand am Samstag bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der A6 besonderes Diebesgut. Neben einem Satz Neureifen, einer Waschmaschine und drei Kabeltrommeln entdeckten die Beamten drei Verlängerungskabel, auf denen wiederholt "Geklaut bei ..." aufgedruckt war.

Einen fast geklärten Fall übergaben Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus an ihre Kollegen der Polizeiinspektion Fahndung Waidhaus weiter. Am Samstag, 6. Mai, gegen 14 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 28-Jährigen, der mit seinem VW-Kleintransporter auf der Autobahn A 6 in Richtung Osten unterwegs war.Auf der Ladefläche stellten die Fahnder neben einem Komplettsatz Neureifen und einer Waschmaschine auch drei Kabeltrommeln sowie drei Verlängerungskabel fest. Was den Polizisten sofort auffiel, war der originelle Aufdruck auf zwei sehr hochwertigen Stromkabeln, der auf den Eigentümer, eine Baufirma aus dem Landkreis Nürnberger Land, hinwies. Die Firma hatte auf der gesamten Länge ihrer Kabel den sich wiederholenden Spruch: „Geklaut bei ..." und anschließend den Firmennamen sowie Firmensitz aufdrucken lassen.Ein Anruf beim Geschäftsführer ergab die Gewissheit, dass eine Kabeltrommel und das Starkstrom-Verlängerungskabel aus Diebstählen von Baustellen stammen, die in den letzten zwei bis drei Monaten zum Nachteil des Baugeschäftes verübt worden sind.Die anderen sichergestellten Gegenstände tragen leider keine solch eindeutigen Aufschriften, was die weiteren Ermittlungen erleichtern würde, bedauert die Polizeiinspektion.