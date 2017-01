Vermischtes Waidhaus

30.01.2017

Internationale polizeiliche Zusammenarbeit führte am Samstag, 28. Januar, bei Waidhaus zur Aufklärung eines Diebstahls in der Schweiz.

Diebstahl in der Schweiz

Kurz vor der Grenze zur Tschechischen Republik stoppte eine Streife der Polizeiinspenktion Fahndung gegen 7.20 Uhr einen Auto mit tschechischer Zulassung, mit dem eine 49-jährige Fahrerin und ihr 26-jähriger Sohn unterwegs waren. Bei der Kontrolle stellten die Schleierfahnder auf der Ladefläche der Großraumlimousine drei Außenbordmotoren der Marken Yamaha und Honda fest. Diese waren, wie auch eine Transportkarre und diverses Werkzeug, unter Decken und Folien verborgen.Die beiden Insassen gaben an, die Bootsmotoren auf einem Basar in Frankreich erworben zu haben. Diese Angaben konnten die Beamten durch Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen im Kompetenz-Zentrum Bootskriminalität der Wasserschutzpolizei in Konstanz und der schweizerischen Polizei noch am selben Tag widerlegen. Laut Polizeiangaben stellte sich heraus, dass die drei Außenborder im Wert von circa 14.500 Euro aus einem Bootsclub in der Schweiz entwendet wurden.Die dortigen Behörden erwirkten internationale Haftbefehle. Die Beamten brachten Mutter und Sohn in Justizvollzugsanstalten, von wo aus sie in die Schweiz überstellt werden.