Vermischtes Waidhaus

07.05.2017

Auf Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften legt der AWO-Ortsverband keinen großen Wert. Bislang. Umso erstaunlicher ist, was die neue Vorsitzende Andrea Grötsch bei ihren Recherchen alles entdeckte.

Ehrungsreigen

(fjo) Bei Familie Mack im Gasthaus "Zur Glasfabrik" traf sich die große Gemeinschaft in stolzer Zahl. Bürgermeisterin Margit Kirzinger ließ die jüngste Erfolgsgeschichte des Ortsverbands Revue passieren. Ihr Dank galt darüber hinaus der langjährigen Seniorenbeauftragten Anita Zeug und Markträtin Vera Stahl für die Wiedergründung einer Krabbelgruppe. Als die Vorsitzende zu den Ehrungen überging, horchten die Mitglieder auf: "Vorher möchte ich sagen, dass es nicht so einfach war, herauszufinden, wer wann eingetreten ist." Bei der Übernahme der Leitung des Ortsverbands habe sie aber zumindest "ein paar Unterlagen" von ihrer Vorgängerin Melanie Kellner erhalten. Emotional berührt zeigte sich Grötsch über ein handgeschriebenes Heft mit ein paar Namen und Daten, welches noch auf das verstorbene Gründungsmitglied Heiner Bauer zurückgehe.Zudem habe sie ein Schreiben gefunden, in dem zur Gründungsversammlung am 25. Februar 1972 eingeladen wurde. Unterzeichnet hat es Walter Goldberg. Aus all diesen Unterlagen habe sie dann zusammengestellt, wer für eine Ehrung infrage kommen könnte. "Ein paar unserer aktuellen Mitglieder waren von Anfang an dabei und sind somit teilweise 45 Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt." Andrea Grötsch bemerkte jedoch mit einem Augenzwinkern: "Da es nur Urkunden für 40 Jahre gibt und dann wieder für 50 Jahre, müsst ihr noch ein wenig dabeibleiben."Urkunden und Anstecknadeln für 40 Jahre in der AWO bekamen Inge Stöckl, Max Meixensperger, Franz Strobl senior, Hans Zeug und Christian Staudinger senior. Eine Ehrung für 25 Jahre erhielt Betty Federlein. Monika Wittmann und Theresia Glaser aus Hagendorf konnten Auszeichnungen für 20 Jahre in Empfang nehmen, ebenso Anita Zeug. Grötsch sicherte zu, die Urkunden an Anton Binder, Elisabeth Randig, Frieda Randig und Elfriede Friedl (20 Jahre), Ottilie Balk (25) sowie Siegfried Schütz (40) nachzureichen.Vom enormen Aufschwung des Ortsverbands durch die neue Vorsitzende zeigte sich Gesierich "sehr angetan". Sie dankte ebenso dem Vorstand und den Mitgliedern für ihr stetes Engagement. Gleiches galt für die Wiederbelebung der AWO-Krabbelmäuse, die sich derart im Aufschwung befände, dass eine Teilung in zwei Gruppen notwendig geworden sei.Gesierich hofft darauf, das dieses "Zutun noch lange so währt". Damit sprach sie auch der Vorsitzenden aus dem Herzen.