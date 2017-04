Vermischtes Waidhaus

28.04.2017

0 28.04.2017

(fjo) Vor kurzem feierte Josef Balk 75. Geburtstag. Vom OWV gratulierten Detlef König und Gerlinde König. Für die Siedlergemeinschaft machten Harald Koller und Roland Friedl ihre Aufwartung. Die Schützenmeister Rudolf Grundler senior und Ludwig Nossek waren im Auftrag des Schützenvereins 1864 gekommen und von der Feuerwehr Kommandant Markus Schwarz mit einer großen Abordnung.

Der Musikverein unter Leitung von Hermann Mack spielte ein Ständchen. Die neun Enkel, zwei Mädchen und sieben Buben, sind für den Jubilar das größte Geschenk. Die Söhne Josef, Mario und Winfried entstammen der 1966 in der Pleysteiner Kreuzbergkirche mit Hannelore Landgraf geschlossenen Ehe. Seit 1971 ist der Jubilar Kfz-Meister. Ab 1972 bis zum 31. Dezember 2014 führte er das renommierte Unternehmen unweit des Polizeigebäudes. Seit der Übergabe an Sohn Mario ist er der Seniorchef.In all der Zeit hat er viel erlebt. Sein damaliges Dauervisum ermöglichte ihm in der Zeit des Kalten Kriegs etliche Einsätze im Ostblock. Nicht nur in der damaligen Tschechoslowakei war er oft unterwegs, sondern bis nach Ungarn und sogar in der Ukraine. Die Zahl der reparierten Brummis hat er nie festgehalten. Trotz der vielen Arbeit fand er die Zeit, von 1972 bis 2000 die Waidhauser Feuerwehr als Kommandant zu leiten.