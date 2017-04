Vermischtes Waidhaus

26.04.2017

(fjo) 1500 Euro erbrachten die zwei vergnüglichen Stunden mit "All Generations" und dem "Großen Vereinsorchester" des Musikvereins Waidhaus. Das zeigte sich bei der Spendenübergabe an die Hilfsaktion "Lichtblicke" von Oberpfalz-Medien.

Bei dieser Gelegenheit dankte Bürgermeisterin Margit Kirzinger "Lichtblicke"-Schirmherrin Elisabeth Wittmann für "Idee, Initiative und Anstoß" zu dem Gemeinschaftskonzert der beiden aktuellen Kulturpreisträger des Landkreises Neustadt. Die vielen Leute, die zu dem herrlichen Konzert in die Emmeramskirche gekommen waren, würden sich noch heute freuen: "Mein ganz besonderer Dank gilt auch allen Mitwirkenden. Es war wunderbar." Zugleich freute sich Kirzinger über die große Spendenbereitschaft. "Das ist wirklich großartig", meinte auch die Schirmherrin und versicherte: "Die Spenden kommen eins zu eins an und bleiben in der Region." Mit Hinweis auf das "gut funktionierende Netzwerk" informierte Elisabeth Wittmann, jeder Euro werde gebraucht, da der Bedarf jährlich steige.Chorleiter Reinhold Seiz aus Floß und der Waidhauser Musikantenchef Hermann Mack schwärmten von der modernen Blasmusik und dem sagenhaften Chorauftritt des Abends: "Wir haben damit einen guten Zweck erfüllt und wollen das wiederholen." Im Oktober könnte es zur Neuauflage kommen. Eventuell in Floß, der Heimatgemeinde von "All Generations".