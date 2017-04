Vermischtes Waidhaus

27.04.2017

14

0 27.04.201714

Jeder dritte Waidhauser ist Mitglied im Musikverein. In der Jahreshauptversammlung kommen noch viele weitere interessante Zahlen auf den Tisch.

Viele Serenadenauftritte

212 Musikschüler

(fjo) 527 Passive und 316 Aktive sprechen für sich. Mit diesen 843 Mitgliedern in der rund 2400 Einwohner zählenden Gemeinde ist Vorsitzender Manfred Eberlein zufrieden. Er lobte aber genauso den Umgang innerhalb des Vorstands. "Das ist nicht nur respektvoll und harmonisch, sondern freundlich."In der Zusammenkunft im Gasthaus "Zur Glashütte" in Frankenreuth galt sein besonderer Dank darüber hinaus Maria Forster und Josef Zitzmann für die "professionelle Verpflegung" bei etlichen Ereignissen. Als sein persönliches "Highlight in 2016" hob Enderlein die Verleihung des Landkreis-Kulturpreises an Hermann Mack heraus. "Das hat mir gefallen. Denn wir haben dann dort auch den Gospelchor ,All Generations' kennengelernt." Das spontan entstandene Benefizkonzert beider Ensembles habe einen durch den Musikverein auf 1500 Euro aufgerundeten Erlös erbracht.Äußerst positiv blickte der Vorsitzende auch auf die Neujahrskonzerte zurück. "Die Termine waren dieses Mal so sehr nachgefragt und so hervorragend besucht, dass wir Probleme hatten, alle unterzubringen." Nach den Informationen über die vielen Serenadenauftritte in der gesamten Region betonte der Sprecher den Stellenwert des "Großen Vereinsorchesters". Seine Vorausschau galt insbesondere dem Tag der Musik, der vielfach immer noch als Vorspieltag gesehen werde, "obwohl das Motto Programm ist". Als Termin stehe Samstag, 8. Juli, fest. Zudem war Eberlein noch ein letztes Anliegen wichtig: "Die Gemeinde unterstützt uns hervorragend. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich."Anschließend informierte der musikalische Leiter Mack, welchen Aufwand der Verein im Alltag betreibt. In den zwei Nachwuchsbläsergruppen werde das Zusammenspielen erlernt. Durch einmal 16 und zum anderen über 20 Kinder dürfte auch der Nachwuchs "teilweise gesichert" sein. Wer diese beiden Formationen bewundern möchte, hat am Samstag, 1. Juli, beim Musikantentreffen in Pfrentsch Gelegenheit. Dort stehe der erste öffentliche Auftritt an.17 nebenamtliche Musiklehrer unterrichten 212 Schüler. Zur neuen Leiterin der Veeh-Harfen-Gruppe, Petra Zilbauer aus Heumaden, meinte Mack: "Sind wir froh, dass es so weiterläuft, weil das ist eine Gruppe, wo der Frohsinn nicht zu kurz kommt." Er dankte außerdem Conny Kraus und Gerlinde Gläser "für die Mithilfe beim Proben und Auftreten des Großen Vereinsorchesters. Beide halten mir den Rücken frei für manch anderes". Aus der großen Zahl der Musikschüler bereiteten sich derzeit neun auf die Prüfung D I und zwölf auf das Juniorenabzeichen vor. "Im 31. Jahr des Bestehens funktioniert es immer noch. Die Gruppen können miteinander gut unter einem Dach. Nicht nur weil es so sein muss, sondern weil man miteinander groß und jetzt miteinander alt wurde - und miteinander kann."Weiter verwies Mack auf die erneute Bestätigung als Oberstufenorchester. Er lud noch zur Teilnahme an der Serenadeneröffnung in Roßhaupt am Mittwoch, 21. Juni, ein. Beim Tag der Musik werde es heuer einen konzertanten Auftakt im Innenhof geben und dann einen "spürbar entzerrten Wechsel" auf den beiden Bühnen im Hof der Schule.