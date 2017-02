Vermischtes Waidhaus

14.02.2017

14.02.2017

Gute Ohren vernehmen schon lange, dass da irgendetwas nicht mehr passt. Die Orgel der Pfarrkirche St. Emmeram ist in die Jahre gekommen. Und dabei naht der 35. Jahrestag der Orgelweihe.

Viele Spenden

Experte prüft Orgel

(fjo) Der 28. Februar 1982 war ein großer Festtag für den Grenzmarkt. Nach jahrelangen Vorplanungen, Zuschussanträgen und Spendenaufrufen spielte am Nachmittag dieses Sonntags der renommierte Domorganist Eberhard Kraus das erste Orgelkonzert auf dem neuen Instrument.Monsignore Franz Fleckenstein hatte das neue Instrument bei einem feierlichen Gottesdienst am Vormittag geweiht. Er war damals der Direktor der Kirchenmusikschule Regensburg. Dazu erklang die "Missa Brevis" in C-Dur von Mozart in einem noch heute unvergessenen Gemeinschaftswerk aus Gesangverein 1910 und Kirchenchor und Leitung von Chorregent Karl Rauch.Damit ging der seit 1978 gehegte Wunsche der Pfarrangehörigen für eine neue Orgel in der Pfarrkirche in Erfüllung. Die Spendenbereitschaft der Waidhauser war jedoch gleich so groß, dass sogar die Autobahn- und Radwegekirche von den Geldern "ohne finanzielle Probleme" wie es in der Chronik heißt "gleich mitrenoviert werden konnte".Eine neue Orgel war vor allem deshalb für erforderlich gehalten worden, weil das für 6900 Mark 1963 unter Pfarrer Söllner angeschaffte Instrument "von Zeit zu Zeit kürzere oder längere Pausen eigenmächtig einlegt". Spätestens für 1979 erwarteten die Fachleute ein vollkommenes Aussetzen des Instruments mit dem Kommentar: "Eine Reparatur dürfte sich kaum mehr lohnen. Außerdem existiert die Firma, die diese Orgel gebaut hat, schon lange nicht mehr."Zur Verstärkung ihrer damaligen Argumente machten die Verantwortlichen eine Aussage Pfarrer Söllners öffentlich, der "schon 1963 in der Pfarrchronik niederschrieb, dass er diese Elektronenorgel nur als vorübergehende Lösung - quasi als Provisorium - sähe, bis eine richtige Pfeifenorgel angeschafft werden könnte". Diese "vorübergehende" Lösung währte aber dann dennoch beinahe 20 Jahre.Die neue Orgel wurde 1978 noch auf etwa 120 000 bis 150 000 Mark veranschlagt, bei lediglich zehn Prozent Diözesanzuschuss. In einer öffentlichen Versammlung im "Schückersaal" fiel schließlich am 17. November 1978 die Entscheidung für die Anschaffung der bis heute in Diensten stehen Kirchenorgel.In der Firma Michael Weise aus Plattling fand die Kirchenverwaltung den gewünschten Partner für den Neubau. Die Ausführung fiel für die Größe der Waidhauser Pfarrkirche standesgemäß aus. Zwei Manuale, Pedal, mechanische Spieltraktur, elektrische Registertraktur, Schleifladen, 20 Register und über drei Koppeln verfügt die realisierte "Königin der Instrumente" seitdem. Selbst für Experten bliebe dennoch die Zahl der verbauten Pfeifen ein Rätsel: Es sind stolze 1584 Stück geworden.Doch zurück zu den aktuellen Problemen beim Hören und Spielen. Pfarrer Georg Hartl besorgte sich in Übereinstimmung mit der Kirchenverwaltung um Kirchenpfleger Siegfried Zeug fachkundige Unterstützung. Am Wochenende prüfte der Orgelsachverständige der Diözese Regensburg, Gerhard Siegl, das Kircheninstrument auf Herz und Nieren.Das Ergebnis fiel besser aus, als erwartet. Der Experte veranschlagte die geschätzten Kosten auf rund 15 000 Euro. Diese begründete er in erster Linie mit der notwendigen Erneuerung der beiden Manuale. Die Unstimmigkeit mancher Töne für feine Ohren haben dagegen eine ganz andere Ursache, mit weit geringerem Aufwand: Es muss einfach nur der ganze Staub der Kirchenrenovierung entfernt werden.