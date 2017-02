Vermischtes Waidhaus

08.02.2017

130

0 08.02.2017130

Mit der Nachricht, dass die Schleierfahnder aus Waidhaus am vergangenen Freitagmorgen ihr Eigentum sichergestellt und die mutmaßlichen Diebe festgenommen hat, konnte die Polizei mehrere Geschädigte in Baden-Württemberg überraschen.

Die Opfer hatten noch nicht bemerkt, dass ihre Nebengebäude aufgebrochen und zwei Quads, vier Reitsättel, ein Holzspalter und diverse Werkzeuge fehlten. Dies alles befand sich in einem Transporter mit dem zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren auf der A6 unterwegs waren. "Als sie von der Streife angehalten wurden, öffneten die Männer bereitwillig die Türen am Heck des Fahrzeugs", berichtet Polizeisprecher Karl-Heinz Zintl.Die Ladung schien ausschließlich aus gebrauchten Reifen zu bestehen, die bis zum Dach des Transporters gestapelt waren. Was die Schleierfahnder aber stutzig machte war, dass sich die seitliche Schiebetüre nicht öffnen ließ und somit kein Blick in den vorderen Teil des Laderaums möglich war. Erst nachdem etliche Reifen ausgeladen waren, kam das Diebesgut zum Vorschein. Die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg erwirkten Haftbefehle, worauf die beiden Männer nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft kamen.