Vermischtes Waidhaus

23.01.2017

16

0 23.01.201716

Polizisten aus Waidhaus kontrollierten am Wochenende einige Fahrzeuge. Dabei fanden sie Autos ohne Versicherungsschutz, Fahrer ohne Führerscheine und ein gefälschtes Autokennzeichen.

Bundesländer verwechselt

Die Beamten lotsten am vergangenen Samstag um 10 Uhr einen Konvoi von fünf Fahrzeugen auf einen Parkplatz. Fünf Männer zwischen 25 und 30 Jahren waren mit einem Opel und vier Mercedes auf der Autobahn A 6 in Richtung Osten unterwegs. Alle Fahrzeuge hatten britische Zulassungen. "Leider war nur bei einem Chauffeur und dessen Pkw nichts zu beanstanden", meldet der Sprecher der Polizei Waidhaus Karl-Heinz Zintl. Zwei Fahrzeuge waren ohne Versicherungsschutz unterwegs. Zwei Fahrer hatten nur britische Lernführerscheine, die in Deutschland nicht gültig sind. Ein Fahrer besaß überhaupt keine Fahrerlaubnis. Die Männer durften nicht weiterfahren und wurden angezeigt.Am Sonntag kontrollierten Bundespolizisten einen 34-jährigen Mann, der in einem Linienbus aus der Tschechischen Republik nach Deutschland unterwegs war.Sie fanden in seinem Gepäck ein deutsches Kennzeichenschild mit einem gefälschten Aufkleber, der als nächsten Hauptuntersuchungstermin den Oktober 2017 angab. Das Zulassungssiegel auf dem Karlsruher Kennzeichen war ebenfalls gefälscht. Es "war einem Original täuschend ähnlich, trug jedoch den Aufdruck des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Miltenberg", gibt Zintl bekannt. Dieser Landkreis liegt jedoch in Bayern. Die Beamten stellten das Kennzeichen sicher und leiteten Ermittlungen ein.