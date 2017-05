Vermischtes Waidhaus

15.05.2017

(fjo) Zum dritten Mal steht die Ortsmitte beim Frühlingsmarkt am Sonntag, 28. Mai, von 10 bis 17 Uhr im Zentrum des Geschehens. Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Margit Kirzinger. Dazu gibt es ein Standkonzert des Musikvereins unter Leitung von Chefdirigent Hermann Mack. Danach folgt ein Frühschoppen unter freiem Himmel. Die Kommune als Veranstalter sorgt für ausreichend Sitzgarnituren zwischen den vielen Marktbuden. Eine Spezialität ist diesmal das Chodovar-Bier aus Tschechien.

Eine ausreichende Palette an warmen Mahlzeiten ermöglicht im Anschluss einen nahtlosen Übergang zum Mittagessen. Das ganztägige Angebot von Wildburgern und Wildbratwürste wird speziell zur Mittagszeit mit Wildbraten ergänzt. Wegen der in unmittelbarer Nähe entlang der Ortsstraßen oder bei der Emmeramskirche vorhandenen Parkplätze muss niemand um einen zu langen Anmarsch zum Geschehen fürchten.Am Nachmittag ergänzen Kaffee und Kuchen die Speisekarte. Am tschechischen Bäckerstand gibt es Trdelnik, eine böhmische Spezialität. Von der ersten bis zur letzten Stunde bieten die vielen Händler ihre Produkte und Leckereien an. Es gibt Köstliches von Schwein, Rind und Wild, aber auch Süßen oder Gesundes aus Kräutern. Die neuesten Trends für die Frühlingsdekoration in Haus und Garten dürfen dabei nicht fehlen. Der Imkerverein ist mit einem eigenen Stand vertreten, ebenso der Eine-Welt-Laden.Darüber hinaus haben die Besucher die Qual der Wahl: Eier- und Fruchtliköre, Fruchtaufstriche, Eis, Feinstes aus Wolle und Wolle, Körperpflegeprodukte und Vitalstoffe, Chutney, Salze, Senf, Reinigungsartikel, Handwebteppiche, Filz- und Bastelwolle, Insektenschutzvorhänge, Felle, Kuscheltiere, Kulinarisches aus Wildkräutern und -früchten, E-Bikes, Fahrräder sowie Fahrradzubehör oder Glückwunschkarten.