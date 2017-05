Vermischtes Waidhaus

(fjo) Die erste Auflage der künftigen Bürgerbroschüre ist da. Im Rathaus fiel die Entscheidung zu einer Druckausgabe nach althergebrachter Art mit einer kostenlosen Verteilung an alle Haushalte. 1200 Stück als Auflage, 16 Seiten stark und gänzlich in Farbe: das sind die Eckdaten des ersten "Woihauser Gmoibladls".

Informationen aus dem Grenzmarkt und seinen Ortsteilen stehen dabei an erster Stelle. Für Werbung sei kein Platz, erklärte Bürgermeisterin Margit Kirzinger. In jedem Vierteljahr soll es eine Fortsetzung geben. Geschäftsleiterin Kerstin Wilka-Dierl und Heike Bauriedl stellten das bunt bestückte Erstlingswerk auf die Beine. "Ich hoffe, dass 'Gmoibladl' erweckt das Interesse der Bevölkerung an unserer Arbeit", sagte Kirzinger. Das neue Heft lebe aber nicht nur von den Berichten aus dem Rathaus. Platz werde es ebenso für das Vereinsleben geben.Die Erstausgabe gibt einen guten Eindruck zu den Schwerpunkten. So kommt Alfred Blöderl als Experte im Einwohnermeldeamt mit einem ganzseitigen Bericht zu seiner Tätigkeit selbst zur Sprache. Die Bevölkerung wird dabei gleich konkret über Preise und Antragsverfahren für Reisepässe, Personalausweise oder Urkunden in Kenntnis gesetzt. Blöderl gibt außerdem einen Überblick zu den weiteren Sachgebieten, für welche er im Rathaus als Ansprechpartner zuständig ist. Weitere Exemplare liegen auch zum Mitnehmen im Foyer des Rathauses auf.