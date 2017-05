Kultur Walderbach

11.05.2017

Im Festsaal Walderbach präsentiert der in Deggendorf gebürtige und in München lebende Konzertgitarrist Augustin Wiedemann am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr sein aktuelles Konzertprogramm. Damit setzen die "Festlichen Konzerte im Barocksaal" im Jubiläumsjahr ihr ambitioniertes Programm 2017 fort. Die Konzertreihe wird seit 25 Jahren vom Kulturreferat des Landkreises Cham in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Walderbach und dem Gasthof-Hotel Rückerl organisiert und durch den Bezirk Oberpfalz gefördert.

Wiedemann ist einer der international aktivsten deutschen Gitarristen. Er gewann bereits während seines Studiums am Mozarteum Salzburg den internationalen Gitarrenwettbewerb von Havanna/Kuba. 1992 wurde ihm der erstmals vergebene Kulturpreis der Stadt Deggendorf verliehen. Als Solist trat Augustin Wiedemann in den USA, Südkorea, Russland, Nordafrika sowie in den meisten europäischen Ländern auf.Im Programm "Hommage" trifft spanische Gitarrenmusik von Eduardo Sainz de la Maza auf jazzige Balkanklänge des Serben Dusan Bogdanovic. Spätromantische Werke des Südamerikaners Agustín Barrios werden Fernando Sors "Variationen über ein Thema von Mozart, op. 9" gegenübergestellt. Als Abschluss des äußerst abwechslungsreichen Programms hat Augustin Wiedemann Walzer und Musette des Franzosen Roland Dyens ausgewählt.Karten kosten 14 Euro beziehungsweise 12 Euro ermäßigt und sind an der Abendkasse sowie bei der Gemeinde Walderbach unter Telefon 09464/94050 erhältlich.___Weitere Informationen: