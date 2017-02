Ausgelassene Stimmung beim Faschingskaffeekränzchen des Frauenbundes

Freizeit Waldershof

Poppenreuth. Gut besucht war das Faschingskaffeekränzchen des Katholischen Frauenbundes im Jugendheim. Sprecherin Maria Zaus hatte dazu auch Diplom-Ökotrophologin Gisela Niklas-Eiband aus Regensburg eingeladen, die in ihrem Vortrag über die Herkunft des Kaffees und seine Verbreitung in Europa informierte. Anschließend sorgten die Auftritte der "Funny Ladies" (Bild) aus Friedenfels für Abwechslung. Mit ihren beiden lustigen Schautänzen entführten sie die Gäste, darunter auch Stadtpfarrer Bernd Philipp und Pfarrer Robert Ploß, in die Zauberwelt des Mittelalters und anschließend auf die Pazifikinsel Hawaii, wo es angeblich kein Bier gibt. Bild: fpoz