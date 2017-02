Freizeit Waldershof

05.02.2017

"Diese historische Oldtimerausfahrt war der Knaller", schwärmte Vorsitzender Ludwig Heining und blickte auf zahlreiche weitere Erfolge zurück. Wenig erfreulich ist hingegen: Der Automobilclub hat noch immer keinen zweiten Vorsitzenden.

Zwei neue Jugendkarts

Neben den Rechenschaftsberichten von Vorstand und Referenten stand die Wahl eines neues Kassiers im Blickpunkt der Versammlung: Ralph Reitmeier wurde einstimmig in dieses Amt gewählt. Weiterhin vakant bleibt hingegen der Posten des zweiten Vorsitzenden. Keiner der Anwesenden erklärte sich bereit, für dieses Amt zu kandieren. Helmut Dostler wurde als Beisitzer ins Vorstandsteam gewählt.Aktuell hat der ACW 146 Mitglieder. In seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht ging Vorsitzender Ludwig Heining zunächst auf die aktuelle Lage des ADAC ein. Die wichtigste Nachricht dabei: Der 19 Millionen Mitglieder starke ADAC dürfe weiterhin ein Verein bleiben. Dies sei für alle Motorsportvereine enorm wichtig, auch für den AC Waldershof. Denn dadurch könne der ACW weiterhin eine sehr aktive Nachwuchsarbeit betreiben.Heining listete die Aktivitäten des ACW im zurückliegenden Jahr auf, ehe die Referenten die Details bekanntgaben. Sportleiter Hans Fachtan verwies auf den 31. ADAC-Clubsportslalom in Speichersdorf, der mit 117 Startern trotz der schlechten Wettervorhersage hervorragend besetzt war. Sein Dank galt allen Helfern und Streckenposten, die ihn bei diesem Wettbewerb unterstützten. Jugendleiter Hubert Ernstberger konnte erneut von einem sehr erfolgreichen Jahr sprechen. Fünf Kartfahrer schafften den Sprung zur "Bayerischen". Simon Brodt konnte dabei den bayerischen Vizemeistertitel einfahren und sich zudem für die Deutschen Meisterschaften in Pößneck qualifizieren. Dort erreichte er den dritten Platz in seiner Altersklasse. Viele Erfolge gab es auch bei den regionalen Wettbewerben, wie Regionalpokal Oberfranken, Landkreismeisterschaft oder Nordostbayern-Pokal. Diese Erfolge, so Ernstberger, kämen nicht von ungefähr. Denn 54 Trainingstage im vergangenen Jahr seien rekordverdächtig. Sein Dank galt dem gesamten Trainer- und Betreuerteam für die sehr intensive Arbeit. In seinem weiteren Bericht verwies er auf das Kart-Trainingslager in Amberg, den 12. Jugendkart-Einsteigerlehrgang mit elf Teilnehmern und den 37. ADAC-Jugendkartslalom am Hammerrang, wo mit 126 Startern ein neuer Teilnehmerrekord verbucht werden konnte. Ein weiterer Höhepunkt sei der 270er Kartslalom am 26. Mai gewesen; 65 Fahrer gingen hier an den Start. Florian Ernstberger wurde nordbayerischer ADAC-Meister im 270er Kartslalom.In seinem Ausblick für 2017 nannte Ernstberger den 38. ADAC-Jugendkartslalom am 25. Mai und den 5. ADAC-270er-Kartslalom am 15. Juni. Auf vielfachen Wunsch werde es zudem am 6. August einen zweiten ADAC-Jugendkartslalom geben. Nicht unerwähnt ließ Ernstberger, dass aufgrund der vielen Jugendkartfahrer zwei neue Jugendkarts angeschafft worden seien.Maximilian Raithel ging auf die zehnte Oldtimer-Ausfahrt, eine reine Genusstour, ein. 73 alte Autos und Motorräder waren auf der 140 Kilometer langen Tour unterwegs - vorbei an 18 Burgen, Schlössern und Burgruinen. Mittagspause war auf der Burg Falkenberg, der Zielpunkt am Marktredwitzer Haus. Raithel: "Es war wohl die gelungenste Oldtimerausfahrt, die wir bisher veranstaltet haben."In seinem Grußwort zeigte sich zweiter Bürgermeister Karl Busch beeindruckt von den vielfältigen Aktivitäten des ACW, der den Namen der Stadt weit über die Region hinaustrage. Lob zollte er vor allem für die engagierte Nachwuchsarbeit. Auch das harmonische Vereinsleben beeindrucke ihn sehr. Der ACW, so Busch, bereichere das Leben in der Stadt Waldershof. Ludwig Heining verwies abschließend darauf, dass der ACW weit mehr als nur Freizeitbeschäftigung sei. Der Automobilclub nehme soziale und gesellschaftliche Funktionen wahr, was immer mehr an Bedeutung gewinne.