Freizeit Waldershof

21.02.2017

1

0 21.02.2017

Am Faschingswochenende geht es in Waldershof rund. Bereits am Freitag, 24. Februar, lädt das Team vom "Café Miteinand" ab 15 Uhr zur Faschingsfete ein. Neben Krapfen, selbst gebackenen Kuchen und Kaffeespezialitäten lockt eine Karaoke-Party für Jung und Alt. Wer Lust hat, darf sich selbstverständlich maskieren. Die besten Kostüme werden prämiert. Das "Café Miteinand" befindet sich im Hinterhof des Alten Rathauses, Markt 11.

Im Waldershofer Pfarrheim steigt am Faschingssonntag, 26. Februar, von 14 bis 17 Uhr der traditionelle Kinderfasching. Alle Kinder sind dazu mit ihren Eltern, Großeltern und Verwandten eingeladen. Auf die Kinder warten spannende, unterhaltsame Spiele. DJ Fabi sorgt für die passende Musik. Außerdem gibt es einige Überraschungsgäste. Einlass ist um 13.30 Uhr.Der Eintritt zum Kinderfasching kostet für Kinder ab drei Jahren einen Euro. Erwachsene zahlen zwei Euro. Für das leibliche Wohl ist mit selbst gebackenen Kuchen und Snacks bestens gesorgt. Auch Erwachsene ohne Kinder, die sich das bunte Treiben nicht entgehen lassen wollen, sind willkommen.