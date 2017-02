Freizeit Waldershof

Die Siebensternler zieht es hinaus. Doch nicht nur Wandern ist beim Fichtelgebirgsverein Waldershof angesagt. Das Jahresprogramm 2017 lockt mit abwechslungsreichen Angeboten - auch für Kinder und junge Familien. Gäste sind stets willkommen.

"Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen." Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste um die Vorzüge des Wanderns. Es gilt, Landschaft und Natur in langsamem Tempo und mit allen Sinnen zu erkunden. Gehen ist nicht nur Fortbewegung. Wandern, Spazierengehen und Bergsteigen sind für viele stressgeplagte Menschen Balsam für die Seele. Dem trägt der Fichtelgebirgsverein Waldershof wieder Rechnung. Wandern, gesellige Veranstaltungen und Ausflugsfahrten - für alle Freunde des FGV dürfte etwas dabei sein. Und schon am Sonntag, 5. Februar, lädt Peter Rubner bei hoffentlich winterlicher Witterung ein zur "Winterwanderung nach Poppenreuth". Gesellig und lustig geht's zu beim Faschingskaffeekränzchen am 16. Februar im Gasthof "Zur Kösseine".Im März findet die Jahreshauptversammlung mit den Berichten der Fachwarte und zahlreichen Ehrungen statt. Da im März das Wetter oft noch nicht zum Wandern einlädt, veranstalten die Siebensternler ein spannendes Bilderquiz. Am 23. April können dann die Wanderschuhe geschnürt werden - Manfred Dostler eröffnet die Wandersaison mit einer Halbtageswanderung. Im Mai erkundet der Fichtelgebirgsverein die "Teufelsküchen" südlich von Tirschenreuth und wandert mit Günter Reizammer durch die reizvolle Fränkische Schweiz. Der Hauptverein lädt am 4. Juni zur Frühjahrssternwanderung zum Zuckerhut bei Arzberg ein; auch hier werden die Waldershofer dabei sein. Für sportliche und trittsichere Wanderer bietet Wanderführer Gerald Kunz im Juni die "Wanderung über den Eibengrat" an, landschaftlich idyllisch gelegen in der Fränkischen Schweiz. Auch eine Ausflugsfahrt darf im Programm nicht fehlen. Die Busfahrt führt die Teilnehmer am 25. Juni nach Saalfeld zur Feengrotte. Besonderer Höhepunkt der Fahrt ist die Schifffahrt auf der Bleilochsperre. Das genaue Programm wird noch bekannt gegeben."115 Jahre Ortsgruppe Waldershof" - so ist das Birklfest am 1./2. Juli überschrieben. Beim traditionellen Vereinsfest wird das Jubiläum zünftig gefeiert. Nach dem Fest wird fleißig gewandert: Im Juli führt Roland Kunz in die "Sagenhafte Königsheide". Stephan Schremmer lädt ein zur Kanu-Wanderung auf dem Schwarzen Regen. Mit Josef Nachbar besucht der Fichtelgebirgsverein, nach einer Wanderung rund um Waldershof, das Hammerrangfest des TSV. Im August heißt es dann: Langstreckenwanderung mit Manfred Dostler. Eine Herausforderung für alle, die es sportlich lieben. Nach einer kleinen Sommerpause wandern die FGV'ler mit Josef Leeb im September auf dem Fränkischen Gebirgsweg im Hohen Fichtelgebirge. Ein Schmankerl für alle Wanderfreunde ist die Mehrtageswanderung "Premiumwege Traufgänge" auf der Schwäbischen Alb vom 29. September bis 3. Oktober.Im Oktober wird das Wanderjahr abgeschlossen mit einer Wanderung zum Hengstberg bei Selb/Silberbach mit Tilo Schöffel und der Jahresabschlusswanderung. In der Adventszeit wird ein Weihnachtsmarkt (2. Dezember) besucht. Nicht fehlen darf die Waldweihnacht am Hammerrang (17. Dezember).Das Kinder- und Familienprogramm hat Ingrid Kastl zusammengestellt. Dabei schnitzen Kinder einen Wanderstock, suchen Ostereier beim Emmausgang und besuchen den Irrgarten am Untreusee. Das Felsenlabyrinth auf der Luisenburg wird erkundet und im Herbst ein Kartoffelfeuer entzündet. Besonders spannend wird's im Oktober bei einer nächtlichen Schnitzeljagd mit Schatzsuche. Zu allen Veranstaltungen sind Termine und Informationen in den Schaukästen zu finden. Auskünfte erteilt auch gerne Ingrid Kastl im Schreibwarengeschäft Schug in Waldershof.