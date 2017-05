Neue Attraktion im Kösseinebad

Freizeit Waldershof

26.05.2017

8

0 26.05.2017

Zwei neue Spielhäuschen, verbunden mit einer Brücke und einer Wasserrutsche, ergänzen das Angebot für die kleinen Besucher des Kösseinebades. Das Lärchenholz für die neue Attraktion wurde vom Sägewerk Schug kostenfrei zur Verfügung gestellt und vom Bauhof verarbeitet. Beim Pressetermin teilte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann mit, dass in der laufenden Schwimmsaison zwei Badeaufsichten im Einsatz sind. Zusätzlich wird an jedem Eingang und an verschiedenen Positionen innerhalb des Schwimmbadgeländes ein Hinweisschild über das Badeverbot beim Hissen der roten Flagge aufgestellt. Im Eingangsbereich gibt es stets auch aktuelle Infos zur Badeaufsicht. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann wünscht allen Besuchern des Wohlfühl-Bades einen unfallfreien Aufenthalt. Im Bild Bürgermeisterin Friederike Sonnemann sowie Thomas Gmeiner und Artur Dziumbla vom Bauhof beim "Belastungstest" der Brücke. Bild: fpoz