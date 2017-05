Soziallehre im Alltag

Freizeit Waldershof

Die Jahreshauptversammlung der KAB Waldershof stand im Zeichen von Ehrungen. Auch für den Pfarrer gab es eine Urkunde.

Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft überreichte Vorsitzende Marita Philipp die Dankurkunde und eine Nadel in Silber sowie Blumen an Hermine Neugirg, Renate Hellerl und Helga Striegl und dankte ihnen für ihre Mitarbeit. Auch Präses Pfarrer Bernd Philipp schloss sich dem Dank der Vorsitzenden an und würdigte die Treue und langjährige Zugehörigkeit der Jubilarinnen zur KAB.Zuvor hatte die Vorsitzende den Jahresablauf Revue passieren lassen. Bei der Versammlung referierte Kreispräses Pater Helmut Stadermann aus Sankt Peter, Tirschenreuth über die Wichtigkeit der anstehenden Sozialwahl 2017. Er rief die Mitglieder der KAB auf, sich daran zu beteiligen. Wichtig sei es auch, die katholische Soziallehre in den Alltag zu integrieren und hinauszutragen und in die Arbeitswelt einzubinden. Im weiteren überreichte er an den Ortspfarrer Bernd Philipp die Ernennungsurkunde zum Präses der KAB.