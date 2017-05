Freizeit Waldershof

15.05.2017

Wer hat's erfunden? Claus Hofmann war es, der den Anstoß zur Waldershofer Schlemmermeile gab. Und auch in der Schweiz schlemmt man gerne, wie der Besuch der "Gluscht" in Zug zeigte.

Die Schlemmermeile in der Kösseinestadt steht seit fünf Jahren Pate für die "Gluscht" in Zug in der Schweiz. Claus Hofmann hatte im Jahr 1999 die Idee, in Waldershof ein besonderes kulinarisches Fest zu etablieren. Daraus wurde die Schlemmermeile, die sich aus kleinsten Anfängen heraus zu einem echten Event für Feinschmecker entwickelt hat. Es findet jeweils am ersten Samstag im September statt.Nach einem beruflichen Gastspiel in Österreich verschlug es Claus Hofmann in die Schweiz. In der etwa 30 000 Einwohner zählenden Stadt Zug fand er schnell Mitstreiter für seine "Gluscht-Idee." Im Jahr 2013 war die Zuger Seepromenade der Austragungsort für die erste "Gluscht", die nach dem Vorbild der Schlemmermeile mit vielen ansässigen Vereinen zusammenarbeitete. In der Folgezeit überarbeitete Claus Hofmann sein Konzept und setzte bei den folgenden Veranstaltungen auf gewerbliche Anbieter. Diese neue Variante bescherte dem "Gluscht"-Organisator einen echten Boom und so konnte er in den Folgejahren ein echtes "Food-Paradies" vermarkten.Zum Jubiläum vom 12. bis 14. Mai konnten Tausende von Gästen in Zug eine Vielzahl von Ländern kulinarisch entdecken. So gab es Schmankerln aus den unterschiedlichsten Staaten Afrikas, Südamerikas, Asiens, vom Persischen Golf, aus Japan und aus ganz Europa. Nicht zu vergessen die Bayerische Botschaft mit dem Team des Musik-Bahnhofs "Schaffnerlos", das Dotsch mit Apfelmus auf der Speisekarte hatte. Die "Schaffner" verwendeten dabei keine Fertigprodukte. Es war an allen drei Tagen Kartoffelschälen angesagt für das Essen nach Großmutters Rezept. Waldershofer waren gerne der Einladung von Claus Hofmann zur Jubiläums-"Gluscht" gefolgt. Mit dem Stadtbus ging es bereits am Donnerstagvormittag in Richtung Schweiz. Das Quintett nutzte bis zur Eröffnung am Freitagabend die Zeit ihren Verkaufsstand inklusive Waren herzurichten und sich mit den Örtlichkeiten vertraut zu machen. Zum offiziellen "Anbiss" mit zahlreichen geladenen Gästen aus der Zuger Wirtschaft, aus Kultur und Politik präsentierte Barbara Zatorska das Menue aus Waldershof. Die Waldershofer verwöhnten die Gäste bei der Jubiläums-"Gluscht" - sie ging in diesem Jahr zum fünften Mal über die Bühne - mit Dotsch und Apfelmus.Die Zuger "Gluscht" gibt natürlich auch ein paar Regeln vor, erklärt Claus Hofmann: "Jede angebotene Speise gibt es nur einmal und jede Portion darf höchstens zehn Franken kosten. Unsere Gäste können so aus rund 500 Speisevariationen wählen und sind nicht gleich am ersten Stand satt."Die Erfolgsgeschichte der "Gluscht" in Zug hat Claus Hofmann dazu inspiriert auf Tour zu gehen. So gibt es vom 1. bis 3. September 2017 die Premiere im Fürstentum Liechtenstein, zusammen mit dem "Tattoo-Festival" und einem Oldtimertreffen. Im Februar 2018 lockt die "Winter-Gluscht" in Gstaad mit Eislaufspaß für die ganze Familie.