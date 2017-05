Freizeit Waldershof

Die Zusammenarbeit ist schon lange geplant, war bisher wegen der Bezirksgrenze aber nicht ganz einfach. Jetzt wollen beiden Nachbar-Clubs mit der Kooperation höherklassiger Tennissport weiterhin in der Region ermöglichen.

Die Heimspiele Die Heimspieltermine sind am Sonntag, 14. Mai in Waldershof gegen die Turnerschaft Coburg, am 28. Mai in Waldershof gegen den TSV Karlstadt und am 2. Juli in Marktredwitz gegen Blau-Weiss Würzburg. Zuschauer sind zu allen Heimspielen willkommen, der Eintritt ist frei. (kro)

(kro) Beim Spielbetrieb ihrer Herrenmannschaften zusammenarbeiten wollen der Tennisclub (TC) Waldershof und der Marktredwitzer Tennisclub Fichtelgebirge. Nachdem Stammspieler des TC Fichtelgebirge nach dem Klassenerhalt in der Landesliga altersbedingt kürzertreten wollten, wurde eine Abmeldung dieser Mannschaft erwogen.Die vergleichsweise junge und unerfahrene Truppe aus Waldershof stand nach der Saison 2016 trotz positivem Punktekonto vorm Abstieg in die erheblich leistungsschwächere Bezirksklasse 1. Dies wäre der Entwicklung der jungen Spieler nicht förderlich gewesen, wie es heißt. Auf Anregung des Vorsitzenden des TC Fichtelgebirge, Andreas Ebenburger, ist ein Austausch vereinbart: Die leistungsstärksten jungen Spieler des TC Waldershof, Matej Cintl (18 Jahre), Max Pörsch (18), Paul Poersch (16), Frederik Pscherer (24), Matej Panik (16) und Daniel Cordt (19) treten mit den Marktredwitzern Trynka Prmsl (20) und Stefan Rinko (20) in der Landesliga an. Damit dürfte die Mannschaft im Schnitt die jüngste in der Landesliga sein. Die Klasse solle erhalten werden und Spielern die Gelegenheit gegeben werden, durch gute Spiele sich weiter zu verbessern. Im Gegenzug werden die Marktredwitzer Julian Schurig, Felix Purucker und Constantin Schurig mit den Waldershofern Thomas Novy, Claus Combe, Dominik Hartmann, Daniel Steinbrecher sowie einigen Jugendspielern in der Bezirksklasse 1 in der Oberpfalz antreten. Hier ist das Ziel, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu belegen und Spieler an die Landesligamannschaft heran zu führen. Die Heimspiele in der Landesliga werden auf der Tennisanlage in Waldershof am Kösseinebad und in Marktredwitz "An den 3 Bögen" ausgetragen.