Kultur Waldershof

12.02.2017

3

0 12.02.2017

Die genialen Lieder in Oberpfälzer Mundart strotzen vor Lebenslust, Witz und Seele. Und immer wieder geht es dabei ums Essen, vom "Kirwakouchn" übers "Sölwergmachte Erdbeermamalaad" bis hin zum "Dootsch."

Musikalischer Tausendsassa

"Einfach Spitze"

Die Kunst übers Essen und so manches Lebensgefühl zu singen, ist Hubert Treml und den Pawalaatschn anlässlich der 30. Kulturnacht des Kultourismusvereins im "Kramer-Stodl" bestens gelungen. Die Jubiläumsveranstaltung stand unter dem Motto "Mit Zoigl und Oberpfälzer Schmankerln." Die über 100 Besucher hatten am Samstagabend richtig Spaß und ließen sich von Hubert Treml nicht zweimal bitten, die Lieder mitzusingen und rhythmisch zu klatschen.Der Regensburger ist ein musikalischer Tausendsassa, Entertainer, Kabarettist und Liedermacher. In seinen Songs versteht er es auf unnachahmliche Weise die Mundart und die kulinarischen Genüsse der nördlichen Oberpfalz mit abwechslungsreicher Musik aus aller Welt zu garnieren. Unterstützt wird Hubert Treml von hervorragenden Musikern, die sich im Zusammenspiel in keine Schublade mehr pressen lassen.Da lässt Sebastian Wurzer an Saxophon und Klarinette betont reduziert mal den Jazz und dann den Blues hervor blitzen, sorgt Florian Peters am Akkordeon für Salsa- und Polka-Rhythmen und Sepp Zauner zaubert auf der Geige irisch anmutende Folkmelodien in die Kompositionen. Unterstützt wurde das Quartett in Poppenreuth von Stefan Wurzer am Cajon. Alle zusammen begeistern mit Spielfreude und geradezu schelmischer Improvisationskunst, mit der sie ihrem Namen alle Ehre machen. Schließlich steht für "Pawalaatschn" im Österreichischen unter anderem für provisorische, eben nicht ganz perfekte Gebäude.Im Repertoire waren unter anderem "Kirwakouchen", "Selbergmachte Erdbeermamalaad", "Dootsch", "Nix und a Stickl Brout dazou", "Dou Di doch niat o", "Semmelknedl mit Schwammerlsoß", "Schopperla" und das "Zoigl-Moidl." Überschreiben kann man die Musik der "Pawalaatschn" als Gstanzl-Swing, Folk-Polka oder auch Zoigl-Salsa. Überraschend sind immer wieder die Momente, wenn es Mundart-Variationen von "Van Morrison- oder Georg Gershwin-Klassikern" gibt, das ganze aber immer charmant, augenzwinkernd und mit viel improvisierter Spielfreude. Hubert Treml führte mit viel hintersinnigem Humor und viel Witz durch das Programm.Seine Gesichtsausdrücke dabei sind auch ein Markenzeichen für das Programm der Pawalaatschn. Als Lohn für die Darbietungen gab es von den Besuchern einen nicht endend wollenden Applaus. Das Quintett konnte erst nach mehreren Zugaben die Bühne verlassen. Die einhellige Meinung der Besucher zur Veranstaltung: "Einfach Spitze."