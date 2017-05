Politik Waldershof

21.05.2017

10

0 21.05.201710

Landesvorsitzender Hubert Aiwanger feiert mit den Freien Wählern in Waldershof ihr 50-jähriges Bestehen. Er spricht sich dabei klar gegen weitere Stromtrassen durch die Region aus.

"Gegen die Vernunft"

Starke Kraft

Entscheidungen, die getroffen werden, gefallen in den seltensten Fällen allen Bürgern. Es braucht durchaus Standfestigkeit und Mut, um zur eigenen Überzeugung zu stehen. Gisela Kastner

Die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Freien Wähler in Waldershof hat sich der Landesvorsitzende Hubert Aiwanger nicht entgehen lassen. Er kam als Hauptredner am Samstagabend zu seinen Parteifreunden in die Kösseinestadt. In seiner gut einstündigen Rede machte Aiwanger deutlich, "dass die Freien Wähler für bürgernahe Politik mit gesundem Menschenverstand stehen". Aiwanger weiter: "Wir setzen uns für den Erhalt gewachsener lokaler und regionaler Traditionen ein, für die Sicherung der Bürgerrechte und damit die Freiheit des Einzelnen."Als konkrete Beispiele nannte Aiwanger die Digitalisierung durch Glasfaserkabel in jedem Haushalt und Betrieb, damit die ländliche Region nicht noch weiter wirtschaftlich abgehängt werde, sowie Förderprogramme für die Kommunen, damit die Bereiche Straßen, Wasser und Kanal, die in die Jahre gekommen sind, auf den neuesten Stand gebracht werden können, ohne dass der Bürger die komplette Zeche bezahle. Wichtig seien der Erhalt der Schulen und Krankenhäuser vor Ort, ausreichend Hausärzte auf dem Land, eine flächendeckende Landwirtschaft und die Wiedereinführung der Meisterpflicht in den unterschiedlichen Handwerksbereichen, "damit hier der hohe Leistungsstandard wieder erreicht wird".Eine Absage erteilte Aiwanger den geplanten Stromtrassen durch die Region. Er verwies auf die zahlreichen Möglichkeiten, die trotz der Energiewende brach lägen. Hier würden der Bund und das Land Bayern eine Politik gegen die Vernunft betreiben. Stark machte sich Aiwanger für die Einführung eines sozialen Jahres bei guter Bezahlung für alle. Er erinnerte an die Zeit, als der Wehr- und Ersatzdienst noch abgeleistet wurden. "Damals gab es keine Ausgrenzung der Bundeswehr, und viele junge Menschen lernten das Ehrenamt kennen und schätzen." Zum Abschluss seiner Ausführungen erklärte Hubert Aiwanger: "Durch unsere starke kommunale Verwurzelung können wir unsere über Jahre gesammelten Erfahrungen aus Rathäusern und Kommunalparlamenten in den Landtag und vielleicht auch zukünftig in den Bundestag einbringen. Das ist auch euer Verdienst vor Ort." Die Waldershofer FW-Vorsitzende Michaela Härtl begrüßte zum Jubiläumsabend zahlreiche Vertreter der Ortsverbände und Stadtratskollegen. Winfried Neubauer ließ die 50-jährige Geschichte der Freien Wähler, die sich 1966 als "Unabhängige freie Wählergemeinschaft Waldershof" aus ehemaligen CSU-Mitgliedern gründeten, Revue passieren. In den 50 Jahren stellten die Freien Wähler mit Manfred Heider 24 Jahre lang den Bürgermeister. Aktuell haben die Freien Wähler vier Stadtratsmandate und besetzen die Posten des zweiten und dritten Bürgermeisters.Kreisvorsitzende und Stadträtin Gisela Kastner überbrachte die Glückwünsche von Landrat Wolfgang Lippert zum Jubiläum. Kastner bezeichnete die Freien Wähler als starke politische Kraft im Landkreis Tirschenreuth. Sie stelle den Landrat, 13 Kreisräte, vier Bürgermeister, 14 stellvertretende Bürgermeister und 64 Vertreter in den Gemeinde-, Markt- und Stadträten. Mitglieder der Freien Wähler seien in den unterschiedlichsten Gremien ehrenamtlich aktiv und würden Mitverantwortung in den Kommunen übernehmen. Kastner machte dazu deutlich: "Entscheidungen, die getroffen werden, gefallen in den seltensten Fällen allen Bürgern. Es braucht durchaus Standfestigkeit und Mut, um zur eigenen Überzeugung zu stehen oder sich gegen die Mehrheit zu stellen, wenn die eigene Überzeugung dies verlangt." Für die Stadt gratulierte zweiter Bürgermeister Karl Busch. Für ihn steht fest: "Keine politische Kraft in Deutschland ist von ihrem Selbstverständnis her so gut für die heutigen Herausforderungen gerüstet wie die Freien Wähler. Sie wollen bewahren, was das Land voranbringt und verändern, was es belastet."