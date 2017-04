Politik Waldershof

(fpoz/jr) Die Sanierung der Gehwege im Bereich der Walbenreuther Straße in Waldershof steht im Mittelpunkt einer Petition der Anwohner an Bürgermeisterin Friederike Sonnemann, die am Mittwoch Günther Lienert und Harald Hörath übergaben. Darin listen die Anlieger noch einmal ihre Vorschläge zu dieser Maßnahme auf, die bei einer Anwohnerversammlung vor einer Woche diskutiert wurden.

Die Anlieger sprechen sich für ein Belassen des Gehweges im Bereich der Einmündung auf den Markt auf der östlichen Seite aus - unter Verbreiterung des Gehweges um die derzeitige Fläche der Ablaufrinne auf dann insgesamt 120 Zentimeter. Eine weitere Forderung: Reduzierung des Gehweges im Bereich der Einmündung des Marktes auf der westlichen Seite auf 120 Zentimeter. Die Bushaltestelle sollte vom östlichen Markt in den westlichen Markt in die Höhe Nazgasse verlegt werden.Beantragt wurde auch eine Sperrung der Nazgasse für den Durchgangsverkehr. Außerdem wünschen die Anlieger einen barrierefreien Übergang vom Markt in die Wohnsiedlungen Hofstatt und Federacker über die Nazgasse und unter Nutzung der Wege durch den Stadtpark. Die Rathauschefin machte bei der Übergabe deutlich, dass bei der Planung alle relevanten Fachstellen gehört worden seien, Ortstermine stattgefunden hätten und der Stadtrat einstimmig diese Sanierungsmaßnahme, die auch der Barrierefreiheit und der Verkehrssicherheit Rechnung trage, beschlossen habe. Zudem beginne in den nächsten Tagen die Einrichtung der Baustelle. Auf Antrag der Freien Wähler steht das Thema in der Stadtratssitzung heute Abend um 19 Uhr nochmals auf der Tagesordnung.