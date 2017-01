Politik Waldershof

"Das Jahr 2017 steht natürlich im Fokus der Bundestagswahl", gab der Waldershofer CSU-Vorsitzende Mario Rabenbauer die Richtung vor.

Der Vorstand der Waldershofer CSU traf sich in der Gaststätte "Zum Fichtelgebirge" in Schurbach, um das Jahresprogramm und die Aktivitäten für das Jahr 2017 zu planen. Die CSU-/Wählerbund-Stadtratsfraktion sieht das Jahr 2017 ("Halbzeit der aktuellen Wahlperiode des Stadtrates") als "Jahr des Dialoges". So wird es vor jeder Fraktionssitzung die Möglichkeit geben, dass sich interessierte Bürger in der Stunde vor der eigentlichen Fraktionssitzung an die Stadtratsmitglieder von CSU und Wählerbund in einer kleinen "Sprechstunde" wenden können. Die jeweiligen Termine in Waldershof und den Ortsteilen werden vorher bekannt gegeben.Im März kommen alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung zusammen. Bei diesem Treffen wird auch ein neues Vorstandsteam gewählt, das dann in den nächsten zwei Jahren wirkt. Im Programm steht auch der traditionelle Preisschafkopf, diesmal am 1. April um 19.30 Uhr - wie gewohnt im Gasthaus "Zur Kösseine". Neben Geld- und Sachpreisen erwarten die besten Karter auch Berlin- und München-Fahrten für zwei Personen, spendiert von Bundestagsabgeordnetem Albert Rupprecht und Landtagsabgeordnetem Tobias Reiß.Die Hanns-Seidel-Stiftung wird auch wieder zu Gast in Waldershof sein, diesmal sogar mit zwei informativen Veranstaltungen. Am 5. April wird der "Brexit" im Mittelpunkt des Interesses stehen, während am 25. Oktober alle ehrenamtlich Aktiven zum Vereinsseminar "Social Media im Verein" ins TSV-Sportheim eingeladen werden. An der Waldershofer Schlemmermeile im Spätsommer wollen die Christsozialen ebenso teilnehmen wie am Weihnachtsmarkt im Dezember. Diese und noch zahlreiche weitere Veranstaltungen stehen in diesem Jahr auf dem Programm, das allen Mitgliedern demnächst zugesandt wird.Natürlich sind auch immer alle anderen interessierten Bürger herzlich eingeladen, so Mario Rabenbauer. "Die CSU Waldershof bietet wiederum ein attraktives und abwechslungsreiches Programm für jeden politisch interessierten Bürger", fasst der CSU-Ortsvorsitzende zusammen.