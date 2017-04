Politik Waldershof

28.04.2017

CSU und Wählerbund ziehen nicht mit. Bei der Abstimmung gibt es ein Patt: Damit ist der Etat der Stadt Waldershof für das Jahr 2017 abgelehnt.

Wichtig für die Stadt

Bürgermeisterin Friederike Sonnemann hält am Zahlenwerk fest Wie geht es weiter, nachdem der Waldershofer Haushalt für das laufende Jahr in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend keine Mehrheit gefunden hat und damit abgelehnt ist? "Wir werden den gleichen Haushaltsplan in der nächsten Sitzung wieder zur Abstimmung bringen", sagt Bürgermeisterin Friederike Sonnemann am Freitag auf Nachfrage. Denn der Haushalt sei gut durchdacht, volkswirtschaftlich sinnvoll und grundsolide finanziert. "Wir haben einen Haushalt erstellt, von dem wir überzeugt sind." Den Vorwurf von CSU-/Wählerbund-Sprecher Mario Rabenbauer, der Haushalt und die vorgesehenen Investitionen seien planlos, weist die Bürgermeisterin zurück. Planlosigkeit sieht sie eher bei der CSU. Denn konkrete Anregungen, wie der Haushalt besser hätte gestaltet werden können, habe Rabenbauer nicht gemacht. "Wenn man jetzt nicht investiert, in der Niedrigzinsphase, wann dann?", fragt die Bürgermeisterin. Die geplante Kreditaufnahme sei gesichert und gerechtfertigt. Denn investiert werde in die Zukunft der Stadt Waldershof, beispielsweise in das neue Baugebiet an der Hofstatt-Erweiterung. Von den 31 Bauplätzen seien bereits 29 fest reserviert. Den Vorwurf Rabenbauers, im Haushalt stehe auch die Anschaffung einer teuren Holzskulptur für ihr Büro, verweist die Bürgermeisterin ins Reich der politischen Ränkespiele oder gar ins Provinztheater. Außerdem habe die CSU in der Haushaltsvorberatung im Hauptausschuss einstimmig den Etat abgesegnet. Weshalb nun das Nein komme, verstehe sie nicht, sagt Sonnemann. Solange der Etat für 2017 nicht verabschiedet ist, befindet sich Waldershof in einer haushaltslosen Zeit, was Sonnemann zufolge bedeutet, dass die Stadt lediglich ihren Pflichtaufgaben nachkommen und nur bereits beschlossene Maßnahmen anpacken kann. Es könne nichts Neues mehr auf den Weg gebracht werden. "Das lähmt natürlich die Arbeit in der Stadtverwaltung."



Sollte bei der nächsten Abstimmung die Fraktion von CSU und Wählerbund bei ihrem Nein bleiben, dann wird es vor allem davon abhängen, wie die Freien Wähler votieren, und davon, ob die Räte vollzählig erscheinen. Denn die Mehrheitsverhältnisse sind äußerst knapp. Ist das Gremium komplett, dann haben SPD (vier Sitze), Freie Wähler (vier Sitze) mit der Stimme der Bürgermeisterin ein knappe Mehrheit gegenüber CSU/WB (acht Sitze). Am Donnerstagabend fehlte krankheitsbedingt bei den Freien Wählern Winfried Neubauer, der für Hilde Schug nachgerückt war und eigentlich vereidigt werden sollte. So kam es bei der Abstimmung zum Patt von 8:8.

Dieser Haushalt lässt keinerlei Sparwillen erkennen. Die Gelder werden ausgegeben, als gäbe es kein Morgen. Mario Rabenbauer

Wir würden uns wünschen, dass man überlegter, vorausschauender und verlässlicher plant. Gisela Kastner

Mit einem Paukenschlag ist am Donnerstagabend in der Waldershofer Stadtratssitzung der Tagesordnungspunkt "Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2017" zu Ende gegangen: Die CSU- und Wählerbund-Fraktion votierte geschlossen mit Nein, was einen Patt von 8:8 Stimmen bedeutete und damit eine Ablehnung des Etats. Auch die Finanzplanung für die nächsten Jahre fand keine Mehrheit im Gremium.In einer langen Haushaltsrede - das Manuskript umfasst vier dicht beschriebene DIN-A-4-Seiten - hatte CSU-/WB-Sprecher Mario Rabenbauer die Sicht seiner Fraktion dargelegt und das Nein begründet. "Dieser Haushalt lässt keinerlei Sparwillen erkennen. Die Gelder werden ausgegeben, als gäbe es kein Morgen mehr", sagte Rabenbauer. Nachdem das Haushaltsvolumen vom Jahr 2015 auf 2016 um 34,4 Prozent angestiegen war, ziehe es von 2016 auf 2017 nochmals um 16,67 Prozent auf jetzt 25,46 Millionen Euro an. Das seien 30,8 Prozent des Landkreis-Haushalts, verdeutlichte Rabenbauer. Um alle Investitionen finanzieren zu können, brauche man 2,3 Millionen Euro aus dem Überschuss des vergangenen Jahres und einen Kredit von 2,78 Millionen Euro. "Wir verbrennen unser Eigenkapital und brauchen weiterhin Fremdkapital." Rabenbauer kritisierte bei der Schulsanierung eine "konzept- und planlose Arbeitsweise". Eine bedeutende Maßnahme sei hingegen die Sanierung der Rosenthal-Brache mit einem Gesamtvolumen von 4,4 Millionen Euro. Allerdings mahnte Rabenbauer: Die geplanten Einnahmen in diesem Bereich seien wesentliche Säulen des Haushalts. "Hier darf nichts schief gehen, sonst fliegt uns dieser Haushalt um die Ohren." Auch die Ausgaben für die Feuerwehr (ein neues Löschfahrzeug) und den städtischen Kindergarten in Poppenreuth seien gerechtfertigt. Nicht nachvollziehen kann der CSU-Sprecher, dass sich die Stadtverwaltung in Zeiten, da man Geld von der Bank holen muss, einen zweitägigen Betriebsausflug leistet. Auch die 15 000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit und die 7000 Euro für eine touristische Zusammenarbeit mit Marktredwitz und Bad Alexandersbad stellte Rabenbauer in Frage. Schließlich gehöre man ja der Steinwald-Allianz an.Auch Gisela Kastner (Freie Wähler) sah den Haushalt in seinem Umfang kritisch - "sowohl finanziell als auch von der Menge der Vorhaben" - aber stimmte zu. Die große Zahl an geplanten Investitionen habe es im vergangenen Jahr schon gegeben. "Wir waren angesichts dieser Fülle letztes Jahr schon skeptisch, ob all die Vorhaben tatsächlich angepackt und umgesetzt werden könnten." Der Etat 2017 bestätige leider die Skepsis, denn einige der letztjährigen Vorhaben wurden 2016 nicht begonnen und tauchten nun im Plan für 2017 wieder auf, wie zum Beispiel die Erschließung des Rosenthal-Geländes, die Gehwege in der Walbenreuther Straße und der Breitbandausbau. Und: "Zu den erneut veranschlagten Ansätzen kommt nun aber auch noch eine Fülle von neuen Ansätzen dazu." Diese Spirale dürfe sich keinesfalls im nächsten Jahr weiter drehen. Kastner: "Vieles wollen und das alles auf einmal ist keine gute Strategie." Offensichtlich sei es erst mal wichtig, dass der Haushalt genehmigt wird. Ob das geplante Geld dann für andere, außerplanmäßig auftauchende Projekte verwendet wird, sei dabei zweitrangig. "Das ist Finanzpolitik auf Zuruf", meinte Kastner. "Wir würden uns wünschen, dass man überlegter, vorausschauender und verlässlicher plant." Wichtig ist es nach Ansicht der FW-Fraktionssprecherin, in das Vorhandene zu investieren und es für die Zukunft zu erhalten. Hier nannte Kastner in erster Linie die Gemeindestraßen. Mit viel Aufwand habe man ein Straßenkataster erstellt, in dem die Straßen nach der Dringlichkeit ihrer Sanierung aufgelistet wurden. Aber: "Im letzten Jahr wurde kein einziges Straßenprojekt in Angriff genommen."Anders sah Gerhard Greger (SPD) die Lage. Seine Fraktion stimme dem Haushaltsplan zu. "In der Vergangenheit war immer die Konsolidierung des Haushaltes im Vordergrund gestanden. Dadurch sind viele notwendige Maßnahmen verschoben und nicht angegangen worden", begründete er die Vielzahl der jetzt anzupackenden Projekte. Als Beispiele nannte Greger den Straßenunterhalt, den sukzessiven Ausbau des Wasserleitungs- und Kanalnetzes, den Turnhallenneubau sowie die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden. "Wir denken, dass wir die historischen Niedrigzinsphasen des Kapitalmarkts für die Zukunft der Stadt nutzen sollten", sagte Greger.Die angepackten Projekte würden zwar den Haushalt enorm belasten, seien aber wichtig für die Stadt. Greger nannte den Ausbau beziehungsweise die Fertigstellung des Stadtparkareals inklusive Neugestaltung im Bereich der Josefsstadt, die Erschließung neuer Wohngebiete, die Fertigstellung des Industriegebiets Rosenthal-Brache, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtungen mit dem Ausbau der Krippenplätze und dem neuen Waldkindergarten.