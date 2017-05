Erörterung für Umgehung

Politik Waldershof

Am 22. und 23. Mai ist im Waldershofer Rathaus der Erörterungstermin im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für die Waldershofer Umgehung angesetzt. Das teilte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann am Ende der jüngsten Stadtratssitzung mit. Einen Erlass des Planfeststellungsbeschlusses könne es dann möglicherweise im Frühjahr 2018 geben, wie der Rathauschefin mitgeteilt wurde. Wie berichtet, hatte der Waldershofer Stadtrat auf Antrag von CSU und Wählerbund eine Resolution an die zuständigen Behörden mit der Forderung gefasst, bei der Umgehung aufs Tempo zu drücken. Unter anderem hatte man einen Planfeststellungsbeschluss noch in diesem Jahr gefordert. Man werde sich also weiterhin in Geduld üben müssen, meinte Sonnemann.