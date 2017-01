Politik Waldershof

23.01.2017

18

0 23.01.201718

Die Freien Wähler feiern die Gründung vor 50 Jahren. Zum Jubiläum am 20. Mai hat Bundes- und Landesvorsitzender Hubert Aiwanger sein Kommen bereits zugesagt.

Beliebter Treff

Michaela Härtl ist seit mehr als einem halben Jahr Vorsitzende der Freien Wähler in Waldershof. Nach dem plötzlichen Tod von Helmut Kerwin im Frühjahr vergangenen Jahres hat sie das Ruder übernommen. Tatkräftig wird Härtl von den stellvertretenden Bürgermeistern Gisela Kastner und Karl Busch sowie einem rührigen Vorstandsteam und Freunden unterstützt. Beim Neujahrstreffen gab Michaela Härtl einen Überblick über Termine und Aktivitäten. So steht im Herbst ein Bayerischer Abend auf dem Programm. Gefeiert wird im Poppenreuther Kramerstodl. Mitgestaltet wird das zünftige "Oktoberfest" vom Hohenharder Musik- und Heimatverein."Eine Weihnachtsfeier wird es bis auf Weiteres nicht mehr geben", sagte die Vorsitzende am Freitagabend im Musikbahnhof "Schaffnerlos" und verwies auf die ins Leben gerufene Jahresanfangsfeier. Mit der öffentlichen Veranstaltung wolle man in die Zukunft blicken. Der gemeinsame Jahresauftakt sei aus dem Gedanken heraus entstanden, dass im Dezember viele Weihnachtsfeiern stattfinden oder ähnliche Veranstaltungen angeboten werden. "Daher haben wir Freien Wähler uns dafür ausgesprochen, dem immer mehr werdenden Weihnachtsrummel aus dem Weg zu gehen und haben diesen Abend ins Leben gerufen."Michaela Härtl hat den Waldershofer "Leseclub" gegründet. Im Gespräch mit Oberpfalz-Medien erinnerte sie an den beliebten Treff für große und kleine "Bücherwürmer", der inzwischen ein mehrstündiges Wochenprogramm anbietet. Die stellvertretenden Bürgermeister Karl Busch und Gisela Kastner seien unermüdlich im Einsatz. Auch engagieren sich die Freien Wähler beim Ferienprogramm der Stadt. Nach gut einem halben Jahr als Vorsitzende zog Michaela Härtl zufrieden Bilanz. Sie versprach für die Zukunft: "Ausruhen wollen wir uns nicht." Als große Aufgaben sah Härtl den Wiederaufbau der Freien-Wähler-Internetseite, den sachlichen Dialog in den sozialen Medien, aber auch den persönlichen Kontakt zu den Bürgern. "Wir sind für alle da, sehen uns als Partei der Bewohner unserer Stadt." Für Sorgen und Nöte habe man stets ein offenes Ohr, fügte Michaela Härtl hinzu. "Wir möchten wissen, was die Menschen brauchen, um in ihrer Stadt gut leben zu können." Stichwort Lebensqualität und Austausch von Meinungen: Ziel ist die Gründung eines Bürgerstammtisches. Als möglichen Termin habe man bereits den ersten Montag im Monat ins Auge gefasst. Ortsteilbegehungen sollen folgen.Härtl richtete den Blick auf die bereits geleistete Arbeit, aber auch auf die noch bevorstehenden Aufgaben und meinte: "Wir unterstützen alles, was vernünftig ist, insbesondere die Dinge, die den Waldershofern dienen." Nicht mit Lob sparte Stadtratskollege und zweiter Bürgermeister Karl Busch: "Als stellvertretender Bürgermeister bedanke ich mich bei Michaela Härtl für die hervorragend geleistete Arbeit innerhalb der Freien Wähler." Busch fügte hinzu: "Ich wünsche mir, dass das so bleibt."