17.02.2017

In Waldershof soll im September ein Waldkindergarten eröffnen - vorausgesetzt, ein solches Angebot wird von den Eltern auch gewünscht. Nähere Erkenntnisse soll ein Informationsabend liefern.

Wie Bürgermeisterin Friederike Sonnemann in einer Pressemitteilung schreibt, wird die Stadtverwaltung dazu am kommenden Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung im Waldershofer Rathaus durchführen. Das Konzept für den Waldkindergarten wird erläutert und eine Bedarfsabfrage durchgeführt.Eingeladen sind alle Erziehungsberechtigten aus Waldershof, deren Kinder bereits einen Betreuungsplatz haben oder aktuell oder künftig einen Platz benötigen. Wer nicht an der Informationsveranstaltung teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, einen möglichen Bedarf telefonisch bei der Stadtverwaltung Waldershof anzumelden (Telefon 09231-979933).Wie Sonnemann betont, unterliegen Waldkindergärten dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. "Die Kinder werden dort genauso wie in allen anderen Kindergärten auf die Schule vorbereitet. Die erzieherische Qualität ist sehr hoch und wird durch das tägliche Naturerlebnis sinnvoll ergänzt."