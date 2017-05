Politik Waldershof

05.05.2017

0 05.05.2017

Nicht unwidersprochen stehen lassen will die CSU-Fraktion im Stadtrat die Aussagen von Bürgermeisterin Friederike Sonnemann in der jüngsten Sitzung (wir berichteten). Dazu haben die CSU-Stadtratsmitglieder eine gemeinsame Stellungnahme verfasst. Darin verwiesen wird auf die Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses; Bürgermeisterin Friederike Sonnemann sei dort nicht anwesend gewesen.

Viele Schnittmengen

Kein Bürgermeister dieser Welt ließe sich die Möglichkeit nehmen, seine Ziele, Gedanken und Pläne im Hinblick auf den Haushalt darzulegen, nur Frau Sonnemann erachtete dies anscheinend als nicht nötig. Aus der gemeinsamen Stellungnahme der CSU-Fraktion

CSU-Räte und Mitglieder der Freien Wähler-Fraktion hätten vielerlei Vorschläge unterbreitet, "wo Einsparungen im Rahmen des Haushalts 2017 möglich wären." Dies sei in der Niederschrift dokumentiert. "Daher ist es völlig abwegig, wenn die Bürgermeisterin jetzt davon spricht, dass unsere Fraktion keine Vorschläge gemacht habe." Weder in der Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses noch in der Haushaltssitzung selbst seien durch die Bürgermeisterin Ziele und Intentionen des von ihr vorgelegten Haushaltes erläutert worden. "Dass ein Bürgermeister in der Haushaltssitzung kein einziges Wort zu dem von ihm vorgelegten Haushalt sagt, ist in dieser Form einzigartig und nicht nachvollziehbar", schreiben die CSU-Fraktionsmitglieder. "Kein Bürgermeister dieser Welt ließe sich die Möglichkeit nehmen, seine Ziele, Gedanken und Pläne im Hinblick auf den Haushalt darzulegen, nur Frau Sonnemann erachtete dies anscheinend als nicht nötig." Noch während der Haushaltssitzung hätten sich Kämmerer Harald Fischer und Fraktionssprecher Mario Rabenbauer darüber ausgetauscht, wie es denn jetzt in Sachen Haushalt weitergehen soll. Dieser Austausch sei aber durch die Bürgermeisterin unterbunden worden. "Um die haushaltslose Zeit zu beenden, steht es der Bürgermeisterin frei, innerhalb von fünf Tagen eine Stadtratssitzung zum Thema Haushalt erneut anzusetzen." Beim Thema Waldkindergarten sei auch kurzfristig eine derartige Sondersitzung einberufen worden. "Beim Thema Haushalt scheint die Bürgermeisterin das nicht für notwendig zu halten. Hier reicht es, wenn er im Rahmen der nächsten regulären Stadtratssitzung am 1. Juni, behandelt wird." Wenn eine haushaltslose Zeit die gesamte Stadt lähmen würde, dann stelle sich die Frage, warum etwa mit der Verlegung der Gasleitung im Bereich Hofstatt-Erweiterung begonnen worden sei. Das Kommunalrecht gebe den Gemeinden genügend Möglichkeiten, auch ohne genehmigten Haushalt weiter zu arbeiten. "Hier irgendwelche Verantwortlichkeiten auf die CSU-/WB-Fraktion zu schieben ist sachlich falsch und eines Kollegialorgans unwürdig."Die Stellungnahmen zum Haushalt der Freien Wähler und der CSU-Fraktion hätten viele Schnittmengen gezeigt. "Die Kritik am ausufernden Haushaltsvolumen verbindet beide Fraktionen." Die CSU-/WB-Fraktion habe nach warnenden Worten in 2015 und 2016 nun Taten folgen lassen. "Die Freien Wähler haben es bei warnenden Worten belassen."