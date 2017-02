Politik Waldershof

10.02.2017

Kosten dürfte die Maßnahme rund 350 000 Euro. Der Stadtrat Waldershof stimmte der Sanierung des alten Schulgebäudes in Lengenfeld am Donnerstagabend zu. Entstehen soll ein Haus für die Dorfgemeinschaft.

Nach anfänglich großem Enthusiasmus ist die Dorferneuerung für den Waldershofer Ortsteil Lengenfeld noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Das soll sich ändern: Der Waldershofer Stadtrat hat in der Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, das ehemalige Schulhaus zu sanieren. Es soll einmal als "Dorfgemeinschaftshaus" dienen und der Dorfgemeinschaft, den Vereinen sowie der Eltern-Kind-Gruppe zur Verfügung stehen.Das Anwesen war bis zum 31. Januar vermietet und steht seitdem leer. Genutzt wird es lediglich von der Feuerwehr, die darin einen Schulungsraum eingerichtet hat. Zur Beseitigung des Leerstands sollen das Haus und seine Nebengebäude saniert und die Freianlagen neu gestaltet werden. Die Teilnehmergemeinschaft der Dorferneuerung Lengenfeld hatte sich dafür ausgesprochen, als eine erste Maßnahme das alte Schulhaus anzupacken. Als Kosten stehen rund 350 000 Euro im Raum. Die Stadt Waldershof will versuchen, dass das Projekt in das Programm "Förderoffensive Nordostbayern" aufgenommen wird. Dann nämlich würde ein höchstmöglicher Fördersatz von 90 Prozent winken - für die Stadt bliebe dann nur ein Eigenanteil von 35 000 Euro. "Wir wollen ein Zeichen setzen und die Initiative für die Inanspruchnahme dieses Förderprogramms ergreifen", sagte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann. Im Jahr 2017 würden nach Vorgaben des Amts für Ländliche Entwicklung Ausgaben in Höhe von 200 000 Euro anfallen, nämlich für das Dach und die Fassade. Dabei rechnet die Stadtverwaltung mit einer Zuwendung in Höhe von 150 000 Euro. Die weiteren Arbeiten sollen im Jahr 2018 erledigt werden. Die Sprecher der Fraktionen im Stadtrat äußerten sich positiv zu den Plänen. "Es wird Zeit, dass endlich ein Projekt der Dorferneuerung angegangen wird", sagte Gisela Kastner (Freie Wähler). Gewisse Zweifel bestehen jedoch, ob man - als eher wohlhabende Kommune - tatsächlich in das Förderprogramm aufgenommen wird und in den Genuss einer 90-prozentigen Förderung kommt. Falls nicht, müsste die Finanzierung noch einmal im Gremium beraten werden, sagte Friederike Sonnemann.