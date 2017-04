Politik Waldershof

28.04.2017

10

0 28.04.201710

Die FW-Fraktion im Waldershofer Stadtrat hat mit ihrem Antrag Erfolg: Die Vorschläge der Anlieger in der Walbenreuther Straße für den Ausbau des Gehwegs werden nun geprüft.

Zuschuss in Gefahr

So eng wie am Donnerstagabend ist es im Sitzungssaal des Waldershofer Rathauses selten: 42 Bürger waren gekommen, um die Stadtratssitzung zu verfolgen. Kein Stuhl war mehr frei, manche Zuhörer mussten bei geöffneter Saaltür im Flur Platz nehmen. Zum großen Teil handelte es sich bei den Besuchern um Anlieger der Walbenreuther Straße. Denn bei ihnen ist der Ärger wegen des geplanten Ausbaus des Gehwegs groß (wir berichteten). Deshalb hatte die Freie-Wähler-Fraktion den Antrag eingebracht, die Vorschläge der Anlieger zu überprüfen.Hauptsächlich geht es in der Diskussion um die Engstelle vom Markt bis zum Brauhaus. Dort sieht die aktuelle Planung vor, dass auf der Seite des Brauhauses ein 1,20 Meter breiter Gehweg angelegt wird. Wegen der baulichen Gegebenheiten würde sich aber auf Höhe des Geschäfts "Distelkiste" die Fahrbahn auf 5,25 Meter verschmälern, was nach Ansicht der Anlieger wie eine Schikane wirken würde. Sie fordern deshalb, den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite anzulegen. Dagegen jedoch spricht, dass auf Stadtparkhöhe der Gehweg bereits auf der Brauhausseite besteht und ein Gehwegwechsel von einer auf die andere Straßenseite die Folge wäre, was eigentlich vermieden werden sollte. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann wies darauf hin, dass die vorliegende Planung das Ergebnis eineinhalbjähriger Vorarbeit sei - von zwei einstimmigen Stadtratsbeschlüssen, zahlreichen Ortsterminen und zwölf Treffen mit den Fachplanern. Die "Kehrtwende" der Freien Wähler könne sie deshalb nicht begreifen. Dass die Planungen nicht jedem einzelnen Bürger passen, könne sie verstehen. Und sie bedaure das auch. Aber man müsse an die Allgemeinheit denken. Und: "Wir richten uns nach den Vorgaben der Planer." Schließlich habe man sich auch die Barrierefreiheit in der Stadt auf die Fahnen geschrieben.Michaela Härtl von den Freien Wählern begründete den Antrag ihrer Fraktion damit, dass den Anliegern laut Stadtratsbeschluss eine zeitnahe Information über die Pläne zugesichert war, was jedoch nicht geschehen sei. "Warum hat man die Meinung der Anwohner nicht frühzeitig eingeholt?", fragte sie. Fakt sei beispielsweise, dass mittags "ganze Ströme von Fahrschülern" immer den von Korbwaren Groß gegenüberliegenden Gehsteig benutzen und erst weiter unten auf die andere Straßenseite wechseln. Härtl empfahl, den Gehweg wie von den Anliegern gewünscht auf östlicher Straßenseite zu verwirklichen.Dagegen sprach sich vehement SPD-Stadtrat und Behinderten-Beauftragter Günter Raithel aus. Den Gehweg auf westlicher Seite, also auf der Seite des Brauhauses zu belassen, sei unumgänglich im Sinne der Barrierefreiheit. Andernfalls wäre ein für Rollstuhlfahrer, Senioren mit Rollator und Müttern mit Kinderwagen nicht zumutbarer Wechsel der Straßenseite unumgänglich. Und: Die Regierung der Oberpfalz fördere nur einen durchgängigen Gehweg. Sollten die Pläne umgeschmissen werden, drohe der Wegfall eines Zuschusses von 130 000 Euro, ergänzte Kämmerer Harald Fischer. Trotzdem stimmte eine 9:7-Mehrheit im Gremium für den FW-Antrag, die Pläne noch einmal zu prüfen.Wie Bürgermeisterin Friederike Sonnemann am Freitag sagte, werde die Baustelle trotzdem wie vorgesehen in der kommenden Woche eingerichtet - allerdings in einem Bereich der Walbenreuther Straße, der nicht umstritten ist.