05.09.2016

Endlich gelang dem SV Poppenreuth der erste Auswärtssieg in dieser Saison. Das 4:0 in Creußen war auch in dieser Höhe verdient. Lukas Komberec traf drei Mal ins Schwarze.

1. FC Creußen: P. Abraham, Pöhlmann (62. S. Abraham), A. Koch, Bachmann, Oberhaidtmann, B. Koch, Bauer, Skora, Sabbarth, Freiberger, Riedel (75. Schick)SV Poppenreuth: T. Martinec, Po-lom, Sticht, Prochazka, Komberec, Peroutka, Krupicka (41. Olah), Benda, D. Martinec (75. Janda), Plachy, Sladecek (70. Andel)Tore: 0:1 (58.) Martin Polom, 0:2 (63.), 0:3 (67.) und 0:4 (89.) Lukas Komberec - SR: Kenny Abieba (Nürnberg) - Zuschauer: 150(rez) Eine Halbzeit sah es nicht nach einem so deutlichen Sieg für die Gäste aus. Poppenreuth war zwar überlegen und erspielte sich eine Vielzahl bester Möglichkeiten, brachte den Ball aber nicht im Kasten unter. Hierbei erwies sich zunächst Komberec als "Chancentod". In der 5. Minute setzte er den Ball nach einer Hereingabe von Martinec freistehend neben das Tor, in der 12. und 23. Minute scheiterte er nach schönen Alleingängen an Torwart Abraham. Auch seine Sturmkollegen Prochazka und Sladecek vergaben in aussichtsreicher Position. Der Gastgeber hatte in der ersten Halbzeit keine einzige Möglichkeit.Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann plötzlich die erste Chance für Creußen. Sabbarth setzte sich auf der linken Seite durch, scheiterte aber an Torwart Martinec. Danach übernahm Poppenreuth wieder die Kontrolle über das Spiel. In der 58. Minute war es dann endlich soweit: Einen Freistoß aus gut 30 Metern versenkte Polom flach im linken unteren Eck. Und plötzlich traf dann auch Komberec und machte mit einem Hattrick den klaren Sieg perfekt. Nach klugem Zuspiel von Prochazka erzielte er das beruhigende 2:0, wenig später war er nach einem Gewühl im Strafraum zur Stelle und kurz vor dem Ende überwand er Torwart Abraham, der nach einer Abwehr noch weit vor seinem Kasten war, mit einem klugen Heber aus gut 40 Metern. Creußen bemühte sich zwar um eine Resultatsverbesserung, aber richtig gefährlich wurde es nur ganz selten vor dem Poppenreuther Tor.