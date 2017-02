Sport Waldershof

06.02.2017

06.02.2017

"Die Restsaison wird eine heiße Kiste", prophezeite Kreisspielleiter Klaus Helgert bei der Winterarbeitstagung der Fußball-Kreisliga Süd im Vereinsheim des TSV Waldershof den anwesenden Vertretern von 14 der 16 Vereine. 21 Spiele mussten vor der Winterpause witterungsbedingt abgesagt und 2017 neu angesetzt werden. Dadurch wird der Terminkalender für manche Teams ziemlich eng, da sie mehrmals zwei Spiele pro Woche austragen müssen. Ob die generelle Absage eines Spieltags durch einen BFV-Spielleiter Sinn macht, soll eine Umfrage unter den Vereinen zeigen. Eine Auswertung wird nach Abschluss aller Wintertagungen im Kreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth am 11. Februar erstellt.

Relegation ab 25. Mai

Tabbert Kreisvorsitzender

Helgert bat um Verständnis dafür, dass er die beiden in der Kreisliga Süd komplett ausgefallenen Spieltage an den Wochenenden 4./5. und 11./12. März angesetzt hat, obwohl die aktuellen Wetterverhältnisse wenig Hoffnung auf eine vollständige Durchführung machen. "Wir wollen Spieltage unter der Woche vermeiden", rechtfertigte er seine Entscheidung in Rücksicht auf zahlreiche Pendler und Studenten, die erst am Freitag nach Hause kommen. Da mit weiteren Ausfällen zu rechnen ist, wurde der Ostersamstag komplett für solche Nachholspiele freigehalten.Die beiden letzten Spieltage sind am 14. und 21. Mai angesetzt. Hier sollen alle Partien zeitgleich stattfinden. Die Relegation beginnt am 25. Mai (Christi Himmelfahrt) und soll spätestens am 15. Juni abgeschlossen sein. Die Entscheidungen im Totopokal fallen am 4./5. April (Halbfinale) und am 1. Mai (Endspiel auf neutralem Platz). Für die Saison 2017/18 stellte Helgert seinen Entwurf des Rahmenterminkalenders vor. Beginn der Punktspiele ist auf Kreisebene am 22./23. Juli, an den drei Wochenenden davor finden die Gruppenspiele im Totopokal statt.Einen Rückblick auf die Hallensaison gab der dafür zuständige Spielleiter Stefan Wühr. Er bemängelte die geringe Teilnehmerzahl von nur 46 Mannschaften. Wühr kündigte an, im nächsten Winter den Modus etwas umgestalten zu wollen, um vor allem die Zwischenrundenturniere attraktiver zu machen. Erfreuliche Zahlen präsentierte Harald Hohenberger, der Vorsitzende des Kreissportgerichts. Die Anzahl der Fälle seit Saisonbeginn ist im Vergleich zum Vorjahr um 15 zurückgegangen. Bemerkenswert ist die Reduzierung der Unsportlichkeiten um über 40 Prozent.Kreis-Schiedsrichterobmann Reinhard Burger beklagte erneut den fehlenden Nachwuchs im Schiedsrichterwesen. Er machte deutlich, dass die Akquise von Unparteiischen nicht Aufgabe des BFV und dessen SR-Gruppen sei, sondern der Vereine. Trotz der Problematik konnten in der laufenden Saison fast alle Spiele mit Referees besetzt werden.Abschließendes Thema war der zu Jahresbeginn vollzogene Wechsel an der Führungsspitze des Fußballkreises. Helgert machte noch einmal deutlich, dass seine Berufstätigkeit im Schichtbetrieb mit seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten als Kreisvorsitzender und Kreisspielleiter nicht mehr unter einen Hut zu bringen waren. Er ist bei der Suche nach einem Nachfolger für das Amt des Kreisvorsitzenden schnell fündig geworden. Bezirks-Ehrenamtsreferent Siegfried Tabbert übernahm diese Position. "Ich möchte ein Kreisvorsitzender sein, mit dem man reden, diskutieren und Spaß haben kann", unterstrich er bei seiner Vorstellung.