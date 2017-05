Sport Waldershof

12.05.2017

2

0 12.05.2017

Poppenreuth. Zum letzten Heimspiel der Bezirksliga Oberfranken Ost kann SVP-Trainer Vaclav Peroutka auf 16 Mann zurückgreifen - eine Seltenheit in dieser Saison.

Denn, wenn man die Spiele gegen die beiden Kulmbacher Vereine und Bayreuth betrachtet, bei denen der SV nur mit zwölf, oder in Bayreuth gar mit nur elf Feldspielern antreten konnte, herrscht diesmal ein Überangebot. Nur Fidan Nika (zu Hause in Kanada) und Lukas Hamann (beruflich) fehlen.Damit sind die Voraussetzungen eigentlich gut, dass sich die Jungs von Trainer Peroutka mit einer guten Vorstellung von den treuen Zuschauern verabschieden, wenn möglich mit drei Punkten.Am Sonntag erwarten die Poppenreuther um 14 Uhr den FC Eintracht Münchberg. Während für den SVP die Serie gelaufen ist, brauchen die Gäste noch einen Dreier, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Sie werden hoch konzentriert und motiviert die Partie angehen.Wer die Punkte gegen Münchberg einfahren soll, wird der Trainer erst am Spieltag entscheiden. Es ist davon auszugehen, dass vor allem die treuen Kämpfer der letzten Spiele dabei sein werden.SV Poppenreuth: Martinec T., Polom, Sticht, Olah, Gonsior, Tesic, Peroutka, Krupicka, Plachy, Sladecek, Martinec D., Andel, Prochazka, Repcik, Benda, Gerull